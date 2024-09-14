Galatasaray taraftarından Narin Güran için anlamlı pankart

Galatasaray , Trendyol Süper Lgi'in 5. haftasında Çaykur Rizespor 'u ağırladı. Karşılaşmada en dikkat çeken konu Narin Güran için açılan pankart oldu.

Narin Güran'ın öldürülmesi Türkiye'yi yasa boğdu

Sarı kırmızılı taraftarlar, kale arkasında dev bir pankart açtı ve acımasızca öldürüldükten sonra 19 gün boyunca aranan Narin'i unutmadıklarını gösterdi.

Pankarta "Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı" yazıldı.

21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran ile ilgili soruşturma devam ediyor.