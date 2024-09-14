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Galatasaray taraftarından Narin Güran için anlamlı pankart

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Galatasaray, Çaykur Rizespor ile karşılaştı. Sarı kırmızılı taraftarlar, kale arkası tribünlerinde 19 gün arandıktan sonra cansız bedenine ulaşılan Narin Güran için anlamlı bir pankart açtı.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 21:04 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 21:12
Galatasaray taraftarından Narin Güran için anlamlı pankart

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Galatasaray, Trendyol Süper Lgi'in 5. haftasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Karşılaşmada en dikkat çeken konu Narin Güran için açılan pankart oldu.

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Sarı kırmızılı taraftarlar, kale arkasında dev bir pankart açtı ve acımasızca öldürüldükten sonra 19 gün boyunca aranan Narin'i unutmadıklarını gösterdi.

Pankarta "Bir çocuk sadece saklambaç oynarken kaybolmalı" yazıldı.

21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Eğertutmaz Deresi'nde cansız bedenine ulaşılan Narin Güran ile ilgili soruşturma devam ediyor.

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