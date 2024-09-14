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Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde'ye müjde! Galatasaray ile oynanacak derbide milli takım yetkilileri onu izleyecek

Hollanda’nın geniş oyuncu havuzunda bulunan genç yıldızı Jayden Oosterwolde'yi milli takım yetkililerinin Galatasaray ile oynanacak derbide izlemeye geleceği öğrenildi.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 07:04 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 07:04
Fenerbahçeli Jayden Oosterwolde’ye müjde! Galatasaray ile oynanacak derbide milli takım yetkilileri onu izleyecek

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun vazgeçmediği isimlerden biri olan Hollandalı sol bek Jayden Oosterwolde ile ilgili önemli bir gelişme yaşandı.

Yükselen performansı sonrası Hollanda'nın geniş oyuncu havuzuna dahil edilen yıldız oyuncunun Kadıköy'de oynanacak Galatasaray derbisinde milli takım yetkilileri tarafından izleneceği öğrenildi.

Yıldız futbolcunun Galatasaray karşısında sergileyeceği performansa göre ekim ayındaki milli maçların kadrosuna çağrılıp çağrılmayacağı da belli olacak.

Bu sezon Sarı-Lacivertli formayla 8 maça çıkan Oosterwolde söz konusu karşılaşmalarda skor katkısında bulunamadı.

Güncel verilere göre 13 milyon Euro değer biçilen Jayden'ın Fenerbahçe ile olan kontratı 2027 yılında sona erecek.

Oosterwolde için yaz transfer döneminde farklı ülkelerdeki çok sayıda kulüpten teklif gelmiş ancak Mourinho'nun talebiyle bu teklifler kabul edilmemişti.

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