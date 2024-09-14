Galatasaray Roland Sallai ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Kanat transferi için birçok isimle görüşen Galatasaray, Roland Sallai ile anlaşma sağlayıp kulübü Freiburg'u da ikna etmeyi başarmıştı.

Alman temsilcisine 6 milyon euro ödeneceğini duyuran Cimbom, yıldız oyuncunun da 2.5 milyon euro maaş kazanacağını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu, "Öncelikli olarak buraya gelmemde yardımcı olan başkanımıza ve tüm değerli insanlara çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük bir kulübe geldim.

Şu anda çok sabırsızlanıyorum. Hocamızla, takım arkadaşlarımla, hem de burada çalışanlarla karşılaşmak için çok sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı."