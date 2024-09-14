Galatasaray Roland Sallai ile 4 yıllık sözleşme imzaladı

Kanat transferi için birçok isimle görüşen Galatasaray, Roland Sallai ile anlaşma sağlayıp kulübü Freiburg'u da ikna etmeyi başarmıştı.
Alman temsilcisine 6 milyon euro ödeneceğini duyuran Cimbom, yıldız oyuncunun da 2.5 milyon euro maaş kazanacağını açıkladı. 27 yaşındaki futbolcu, "Öncelikli olarak buraya gelmemde yardımcı olan başkanımıza ve tüm değerli insanlara çok çok teşekkür etmek istiyorum. Çok büyük bir kulübe geldim.
Şu anda çok sabırsızlanıyorum. Hocamızla, takım arkadaşlarımla, hem de burada çalışanlarla karşılaşmak için çok sabırsızlanıyorum" ifadelerini kullandı."
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"AVRUPA LİGİ'Nİ DE KAZANMAK İSTİYORUZ"
Transfer süreci ve hedefleri hakkında konuşan Roland Sallai; "Açıkçası son haftalarda, son aylarda bir ilgi vardı ve ben de bu ilgiye karşılık verip gelmek istedim. Çünkü Türkiye'nin en büyük kulübüne geliyordum ve bunu kabul ettim. Tabii diğer taraftan da bir şampiyonluk hedefimiz var. Ayrıca Avrupa Ligi'ni de kazanmak istiyoruz. O şekilde devam etmek istiyoruz" dedi.
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"BEŞİNCİ YILDIZ TAKMAK İSTİYORUM"
Galatasaray'a gelmekten mutlu olduğunu dile getiren Macar yıldız; "Açıkçası birkaç şey biliyordum hani. Daha önce hocamızla da konuştum. Onun yanında da burası eski oynadığım takımlardan uzak bir yerde. Çok çok bir bilgim yoktu. Ancak buraya gelmekten dolayı çok mutluyum. Formamıza beşinci yıldızı takmak istiyorum" diye konuştu.