Trabzonspor Simon Banza ile sözleşme imzaladı!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da transfer dönemi oldukça yoğun geçti. Bordo mavililer son olarak Simon Banza'yı kiralık olarak kadrosuna kattı. Fırtına, Banza ile resmi sözleşme imzalandığını açıkladı.

Trabzonspor'dan yapılan açıklama şöyle:

"Yeni transferimiz Simon Banza, Başkanımız Ertuğrul Doğan'ın katılımıyla kendisini 1 yıllık kulübümüze bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Başkanımız Ertuğrul Doğan yaptığı konuşmada, 'Trabzonspor olarak her zaman hedeflerimize uygun, mücadele ruhuna sahip oyuncuları kadromuza katmaya özen gösteriyoruz. Futbolcumuz Banza de bu oyunculardan birisiydi. Takımımıza önemli güç katacağına inandığımız bir oyuncumuz. Dolayısıyla camiamıza hayırlı, uğurlu olsun. Kendisinin başarılı bir sezon geçireceğine olan inancımız tam. Bu doğrultuda ben tekrar bu transferde emeği geçen herkese teşekkür ediyorum ve Banza'ya da Trabzonspor'a hoş geldin diyorum' dedi.

Yeni transferimiz Simon Banza ise kulübümüze transferi dolayısıyla çok mutlu olduğunu dile getirerek, 'Trabzonspor gibi büyük bir kulübe katıldığım için gerçekten çok mutlu ve heyecanlıyım. Bu kulübün tarihi, tutkusu ve taraftarlarının coşkusu beni çok etkiledi. Burada olmaktan büyük gurur duyuyorum ve sahada elimden gelenin en iyisini yaparak bu güvene layık olmayı hedefliyorum. Trabzonspor'un başarılarına katkıda bulunmak ve bu büyük ailenin bir parçası olmak için sabırsızlanıyorum.' diye konuştu."