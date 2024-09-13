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Trabzonspor'dan Şenol Güneş açıklaması! İşte maaşı ve sözleşme süresi

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş getirildi. Fırtına, KAP'a yaptığı açıklama ile efsane ismin sözleşme süresini ve kazanacağı rakamı duyurdu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 12:01 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 12:04
Trabzonspor’dan Şenol Güneş açıklaması! İşte maaşı ve sözleşme süresi

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Süper Lig'e ve Avrupa'ya istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırmıştı. Fırtına, teknik direktörlük görevine efsane ismi Şenol Güneş'i getirdi.

Bordo mavili kulüp, Şenol Güneş ile yapılan anlaşmayı KAP'a bildirdi.

Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında 5. dönemini geçirecek.Şenol Güneş, Trabzonspor'un başında 5. dönemini geçirecek.

Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.

Anlaşmaya göre; Sayın Güneş'e; 2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret, 2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."

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