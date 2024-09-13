Trabzonspor’dan Şenol Güneş açıklaması! İşte maaşı ve sözleşme süresi

Süper Lig'e ve Avrupa'ya istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırmıştı. Fırtına, teknik direktörlük görevine efsane ismi Şenol Güneş'i getirdi.
Bordo mavili kulüp, Şenol Güneş ile yapılan anlaşmayı KAP'a bildirdi.
Süper Lig'e ve Avrupa'ya istediği başlangıcı yapamayan Trabzonspor, Abdullah Avcı ile yollarını ayırmıştı. Fırtına, teknik direktörlük görevine efsane ismi Şenol Güneş'i getirdi.
Bordo mavili kulüp, Şenol Güneş ile yapılan anlaşmayı KAP'a bildirdi.
Yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Profesyonel Futbol Takımımız Teknik Direktörlüğü konusunda Sayın Şenol Güneş ile 2+1 yıllık anlaşma sağlanmıştır.
Anlaşmaya göre; Sayın Güneş'e; 2024-2025 sezonu için 50 milyon TL garanti ücret, 2025-2026 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. Opsiyon hakkının kullanılması halinde; 2026-2027 sezonu için, bir önceki sezon ödenen ücrete, %40 oranını geçmeyecek şekilde, (TÜFE+ÜFE)/2 oranında artış yapılarak ortaya çıkacak tutar ödenecektir. Kamuoyuna duyurulur."