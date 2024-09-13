Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’dan Ryan Kent ve Oliveira sözleri!

İÇİNDEKİLER Başlıkların Devamı

İkas Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, üyesi olduğu İstanbul Ticaret Odası'nın aylık toplantısında meslek gruplarına açıklamalarda bulundu. Birçok iş insanına hitap eden Özkaya, "Futbola sponsor olmayanlar, neden sporun yanında olmuyorlar" dedi. "İNSAN SEVDASI İÇİN BAŞKAN OLUR" Bir insanın neden kulüp başkanı olduğunu sıralayan Murat Özkaya, "Bir insan sevdası için, tanınmış biri olmak için, ilişkilerini yönetmek için yada kendini orada bulduğu için başkan olur" dedi.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya.

RYAN KENT VE OLIVEIRA ÖRNEĞİ Genel tablonun zor şartlar getirdiğini belirten başkan, "Futbolcu taraftar ve yönetici, futbolun dünyadaki marka değeri eko sistemin çalışması futbolcu transferleri kulüplere getirdiği malı yükümlülükler. Kulüplerin futbolcuların transferlerinde neden zorlandıkları bunlar çok önemli konular" dedi.