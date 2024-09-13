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Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya'dan Ryan Kent ve Oliveira sözleri!

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, Ticaret Odası'nın aylık toplantısında açıklamalarda bulundu. Özkaya, transfer politikaları konusunda yaptığı açıklamada Fenerbahçeli Ryan Kent ve Galatasaray'ın yollarını ayırdığı Sergio Oliveira ile ilgili konuştu. İşte o sözler...

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 16:39 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 16:39
Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya’dan Ryan Kent ve Oliveira sözleri!

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İkas Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya, üyesi olduğu İstanbul Ticaret Odası'nın aylık toplantısında meslek gruplarına açıklamalarda bulundu. Birçok iş insanına hitap eden Özkaya, "Futbola sponsor olmayanlar, neden sporun yanında olmuyorlar" dedi.

"İNSAN SEVDASI İÇİN BAŞKAN OLUR"

Bir insanın neden kulüp başkanı olduğunu sıralayan Murat Özkaya, "Bir insan sevdası için, tanınmış biri olmak için, ilişkilerini yönetmek için yada kendini orada bulduğu için başkan olur" dedi.

Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya.Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya.
RYAN KENT VE OLIVEIRA ÖRNEĞİ

Genel tablonun zor şartlar getirdiğini belirten başkan, "Futbolcu taraftar ve yönetici, futbolun dünyadaki marka değeri eko sistemin çalışması futbolcu transferleri kulüplere getirdiği malı yükümlülükler. Kulüplerin futbolcuların transferlerinde neden zorlandıkları bunlar çok önemli konular" dedi.

Ryan Kent, bu sezon da Fenerbahçe'de kaldı.Ryan Kent, bu sezon da Fenerbahçe'de kaldı.

Transfer politikasında kulüplerin sırtına büyük yükler bindiğini belirten Özkaya, "Fenerbahçe Ryan Kent'in gönderilmesi için bütün parasını ödemek zorunda, Beşiktaş 3 oyuncuyu göndermek için 17.5 milyon Euro ödemek zorunda, bunlar sadece göndermek için. Galatasaray Sergio Oliveria'nın gönderilmesi için yazılı bütün paraları ödemek zorunda. Futbolun gerçekleri, futbol göründüğü kadar temiz, tuttuğumuz renkler kadar temiz ve masumane mi bunun cevabını arıyor" dedi.

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