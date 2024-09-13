SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Halil Dervişoğlu Galatasaray'dan Gaziantep'e transfer oldu!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Halil Dervişoğlu ile yollar ayrıldı. Forvet hattında Victor Osimhen, Mauro Icardi ve Michy Batshuayi gibi yıldızları bulunan Aslan, milli futbolcusunu Gaziantep FK'ya kiraladı.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 10:19 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 10:19
Halil Dervişoğlu Galatasaray’dan Gaziantep’e transfer oldu!

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep'e kiraladı.

Anlaşmaya göre satın alma opsiyonu bulunmazken, Halil Dervişoğlu'nun maaşının tamamını Gaziantep ödeyecek.

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı.Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı.
GEÇEN SEZON DA KİRALANDI

Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Hatayspor'da geçirmişti. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.

Fenerbahçeden Galatasaraya dev bir çalım daha!Fenerbahçeden Galatasaraya dev bir çalım daha!
Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev bir çalım daha!

SON DAKİKA