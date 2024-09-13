Halil Dervişoğlu Galatasaray’dan Gaziantep’e transfer oldu!

Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep'e kiraladı.
Anlaşmaya göre satın alma opsiyonu bulunmazken, Halil Dervişoğlu'nun maaşının tamamını Gaziantep ödeyecek.
Galatasaray, Halil Dervişoğlu'nu Gaziantep'e kiraladı.
Anlaşmaya göre satın alma opsiyonu bulunmazken, Halil Dervişoğlu'nun maaşının tamamını Gaziantep ödeyecek.
GEÇEN SEZON DA KİRALANDI
Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Hatayspor'da geçirmişti. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.