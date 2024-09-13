Halil Dervişoğlu Galatasaray’dan Gaziantep’e transfer oldu!

Halil Dervişoğlu, Galatasaray'da beklentileri karşılayamadı.

GEÇEN SEZON DA KİRALANDI

Halil Dervişoğlu, geçtiğimiz sezonun ikinci yarısını da kiralık olarak Hatayspor'da geçirmişti. 24 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2027 yılına kadar devam ediyor.