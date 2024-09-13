Galatasaray'dan Zalewski açıklaması! "Yalan söylüyorlar"

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar uzun süre Roma'nın sol kanat oyuncusu Zalewski ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar uzun süre Roma'nın sol kanat oyuncusu Zalewski ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.
Galatasaray'da transfer görüşmelerini sürdüren isimlerden biri olan İbrahim Hatipoğlu'dan konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi.
A Spor yorumcularından Levent Tüzemen, canlı yayında Hatipoğlu'nun Zalewski konusunda kendisine yaptığı açıklamayı duyurdu.
"YALAN SÖYLÜYORLAR"
Hatipoğlu'nun Tüzemen'e attığı mesajda bu ifadeler yer aldı:
"Zalewski ile son görüşmemizi dün (12 Eylül Perşembe) yaptık ve masadan kalktık. İtalyan basını, bugün de teklif yaptığımız ve reddedildiğimiz konusunda yalan söylüyor."