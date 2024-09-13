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Galatasaray'dan Zalewski açıklaması! "Yalan söylüyorlar"

Galatasaray uzun süredir görüşme halinde olduğu Zalewski'de mutlu sona ulaşamadı. Sarı kırmızılılarda transferden sorumlu yöneticilerden İbrahim Hatipoğlu, Polonyalı futbolcu hakkında flaş bir açıklama yaptı. İşte canlı yayına yansıyan o mesaj...

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 14:04 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 14:15
Galatasaray’dan Zalewski açıklaması! Yalan söylüyorlar

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar uzun süre Roma'nın sol kanat oyuncusu Zalewski ile ilgilenmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

Zalewski, Galatasaray'ın tekliflerini reddetti.Zalewski, Galatasaray'ın tekliflerini reddetti.
Galatasaray'da transfer görüşmelerini sürdüren isimlerden biri olan İbrahim Hatipoğlu'dan konuya ilişkin flaş bir açıklama geldi.

A Spor yorumcularından Levent Tüzemen, canlı yayında Hatipoğlu'nun Zalewski konusunda kendisine yaptığı açıklamayı duyurdu.

İbrahim Hatipoğlu, Zalewski transferi için İtalya'ya gitmişti.İbrahim Hatipoğlu, Zalewski transferi için İtalya'ya gitmişti.
"YALAN SÖYLÜYORLAR"

Hatipoğlu'nun Tüzemen'e attığı mesajda bu ifadeler yer aldı:

"Zalewski ile son görüşmemizi dün (12 Eylül Perşembe) yaptık ve masadan kalktık. İtalyan basını, bugün de teklif yaptığımız ve reddedildiğimiz konusunda yalan söylüyor."

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