72 saatlik fiyasko! Galatasaray’da Zalewski transferi neden bitmedi? Flaş Zaniolo detayı

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Cimbom adeta Zalewski ile yatıp Zalewski ile kalkıyor. 3 gün önce Galatasaray'ın transfer operasyonundan sorumlu 3 ismi Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukcu özel uçakla İtalya'ya gitmişti. Bu hamle, Sarı- Kırmızılılar'ın transferi hemen bitireceği şeklinde bir beklenti oluştursa da geride kalan 72 saatte henüz Çizme'den müjdeli haber gelmedi.

Zalewski, Galatasaray'ın tekliflerini reddetti.

ZANIOLO SIKINTISI



Roma'da sorunlar yaşayan Nicola Zalewski ile büyük oranda anlaşan İtalyan kulübünü ikna etmeyi henüz başaramadı. Daha önce yapılan görüşmelerde Galatasaray'ın 8 milyon Euro+4 milyon Euro bonus önerisine sıcak bakan Roma'nın bu garanti ücretin büyük kısmını peşin olarak istediği ve pazarlıkların bu noktada tıkandığı belirlendi.