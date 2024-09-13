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72 saatlik fiyasko! Galatasaray'da Zalewski transferi neden bitmedi? Flaş Zaniolo detayı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da Zalewski sıkıntısı yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda yöneticiler tam 3 gün önce Polonyalı yıldızı almak için özel jetle İtalya'ya gitmişti. Plan; Zalewski'ye imza attırıp diğer transferler için Almanya ve İngiltere'ye geçmekti. Ancak uçak İtalya'dan kalkamadı. Peki transferin bu kadar uzamasının nedenleri neler? İşte ayrıntılar ve Zaniolo detayı...

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 10:45 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 10:45
72 saatlik fiyasko! Galatasaray’da Zalewski transferi neden bitmedi? Flaş Zaniolo detayı

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Cimbom adeta Zalewski ile yatıp Zalewski ile kalkıyor. 3 gün önce Galatasaray'ın transfer operasyonundan sorumlu 3 ismi Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu ve Abdullah Kavukcu özel uçakla İtalya'ya gitmişti.

Bu hamle, Sarı- Kırmızılılar'ın transferi hemen bitireceği şeklinde bir beklenti oluştursa da geride kalan 72 saatte henüz Çizme'den müjdeli haber gelmedi.

Zalewski, Galatasaray'ın tekliflerini reddetti.Zalewski, Galatasaray'ın tekliflerini reddetti.
ZANIOLO SIKINTISI

Roma'da sorunlar yaşayan Nicola Zalewski ile büyük oranda anlaşan İtalyan kulübünü ikna etmeyi henüz başaramadı. Daha önce yapılan görüşmelerde Galatasaray'ın 8 milyon Euro+4 milyon Euro bonus önerisine sıcak bakan Roma'nın bu garanti ücretin büyük kısmını peşin olarak istediği ve pazarlıkların bu noktada tıkandığı belirlendi.

Roma, Galatasaray'ın Zaniolo transferinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle temkinli yaklaşıyor.Roma, Galatasaray'ın Zaniolo transferinde yaşanan olumsuzluklar nedeniyle temkinli yaklaşıyor.
Yönetimin Zaniolo transferindeki bazı ödemeleri geciktirdiği için Roma'nın böyle bir istekte bulunduğu, Galatasaray'ın son yapılan görüşmede peşinatı 9 milyon Euro'ya çekerek ikna yoluna gitmeye çalıştığı öğrenildi.

Zalewski, ocak ayında istediği takıma bedelsiz şekilde imza atabilir.Zalewski, ocak ayında istediği takıma bedelsiz şekilde imza atabilir.
YÖNETİM BASKI ALTINDA

Üzerinde büyük bir taraftar baskısı olan sarı-kırmızılılar bugün işi bitirerek Zalewski ile birlikte İstanbul'a dönmek için uğraşıyor. Ancak transfer bitse bile yönetimin hedeflediği bütçenin ciddi şekilde üzerine çıkılması muhtemel gözüküyor.

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