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Brighton Ferdi'nin ilk maçında sessiz kaldı! Brighton Ipswich Town 0-0

Fenerbahçe'den 30 milyon euro bonservisle Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, yeni takımının formasını ilk kez giydi. Milli yıldız, Premier Lig'in 4. haftasında oynanan Ipswich Town karşılaşmasının 67'inci dakikasında oyuna dahil oldu. Mücadele 0-0 sona erdi.

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Giriş Tarihi 14 Eylül 2024, 18:40 Güncelleme Tarihi 14 Eylül 2024, 19:21
Brighton Ferdi’nin ilk maçında sessiz kaldı! Brighton Ipswich Town 0-0

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Yıllardır Avrupa takımlarını peşinde koşturduktan sonra Premier Lig ekiplerinden Brighton'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu, mavi beyazlı ekibin formasını ilk kez terletti.

Görüntü Bein Sports'tan alınmıştırGörüntü Bein Sports'tan alınmıştır

Milli futbolcu, takımının Ipswich Town ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 67'inci dakikasında Jack Hinshelwood'un yerine oyuna girdi. American Express Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Brighton sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Mavi beyazlı ekip bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Gelecek hafta ise Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak.

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