Yıllardır Avrupa takımlarını peşinde koşturduktan sonra Premier Lig ekiplerinden Brighton 'a transfer olan Ferdi Kadıoğlu , mavi beyazlı ekibin formasını ilk kez terletti.

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Milli futbolcu, takımının Ipswich Town ile karşı karşıya geldiği mücadelenin 67'inci dakikasında Jack Hinshelwood'un yerine oyuna girdi. American Express Stadyumu'nda oynanan karşılaşmada Brighton sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrıldı.

Mavi beyazlı ekip bu sonuçla puanını 8'e yükseltti. Gelecek hafta ise Nottingham Forest ile kozlarını paylaşacak.