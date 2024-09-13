SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Okan Buruk'tan büyük sürpriz! İşte G.Saray'ın Rize maçı 11'i

Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Rizespor ile karşılaşacak. Teknik direktör Okan Buruk, karşılaşma öncesi sahaya süreceği ilk 11'i belirledi. İşte maçla ilgili detaylar ve Galatasaray'ın muhtemel 11'i...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 16:21 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 16:21
Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte G.Saray’ın Rize maçı 11’i

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Rizespor ile karşılaşacak.

RİZESPOR MAÇI ÖNCESİNDE İKİ EKSİK

Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.

Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, maçta görev alamayacak.

Icardi sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.Icardi sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.

GÖZLER OSİMHEN'DE

Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.

Sarı-kırmızılı kulübün İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına yarın Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.

Senegal Milli Takımı'nın Burundi ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un durumu ise maç saatinde belli olacak.

Osimhen, görev verilmesi halinde ilk maçına çıkacak.Osimhen, görev verilmesi halinde ilk maçına çıkacak.

3 MAÇTA 9 GOL KAYDETTİ

Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 3 karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor'a 5 gol attı.

Sarı-kırmızılılar, son 6 resmi müsabakada 3 kez sahadan galip ayrıldı. Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u da 5-1 yenen Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 ve 1-0 mağlup oldu.

Galatasaray'ın Rizespor karşısında büyük üstünlüğü bulunuyor.Galatasaray'ın Rizespor karşısında büyük üstünlüğü bulunuyor.

RİZESPOR'A ÜSTÜNLÜK KURDU

Galatasaray, Süper Lig'de Çaykur Rizespor'a karşı çıktığı son 4 maçı da kazandı.

Söz konusu müsabakalarda "Cimbom", rakibini 6-2, 1-0, 4-2 ve 3-2'lik skorlarla mağlup etti.

Okan Buruk, Rize maçı 11'ini büyük ölçüde belirledi.Okan Buruk, Rize maçı 11'ini büyük ölçüde belirledi.
BURUK'TAN SÜRPRİZ KARAR

Galatasaray'da teknik direktör Okan Buruk'un sahaya şu 11'le çıkması bekleniyor;

MUSLERA
JELERT, NELSSON, ABDÜLKERİM, BERKAN
TORREİRA, SARA
BARIŞ ALPER, YUNUS AKGÜN, MERTENS
BATSHUAYI

72 saatlik fiyasko! Galatasarayda Zalewski transferi neden bitmedi? Flaş Zaniolo detayı72 saatlik fiyasko! Galatasarayda Zalewski transferi neden bitmedi? Flaş Zaniolo detayı
72 saatlik fiyasko! Galatasaray'da Zalewski transferi neden bitmedi? Flaş Zaniolo detayı
Galatasaray Roland Sallai transferini bitirdi! İşte ödenecek rakamGalatasaray Roland Sallai transferini bitirdi! İşte ödenecek rakam
Galatasaray Roland Sallai transferini bitirdi! İşte ödenecek rakam

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Başkan Erdoğan kendi adını taşıyan Külliye’nin açılışında uyardı: Ülkemizde ırkçılık altında Türk ve Müslüman düşmanlığı yapılmakta
Narin Güran’ın babası Arif Güran serbest kaldıktan sonra konuştu: Devletin savcıları gerekeni yapacak
Narin Güran cinayetini o ses kaydı mı çözdü? Canlı yayında çarpıcı sözler: Ben 4 ayrı kaynaktan onaylattım! Ramazan Atasoy ifadesinde neler dedi?
Anne Yüksel Güran’ın çelişkili ifadeleri: Narin’in kayıp haberini babaya vermedi 5.5 saat sonra aramaya başladı
Galatasaray Roland Sallai transferini bitirdi! İşte ödenecek rakam ve geliş saati
Narin cinayetindeki suskunluk kararı aile meclisinden mi çıktı? Tavşantepe’deki sahte ihbarlar, atılan SIM kartları ve terlik muamması
2 yaşındaki Sıla bebek olayında yeni detaylar: Bezinde kan gördüm! Kimse duymasın diye örtbas ettim
Galatasaray’dan Ruben Vargas hamlesi!
Merkez Bankası katılımcı anketini açıkladı! Emekliye ocak zammı için yeni ipucu geldi! Ek artış olacak mı? Kuruşu kuruşuna hesapladık
Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama! Kimler serbest bırakıldı? İşte ilk görüntüler
Financial Times Başkan Erdoğan’ın ekonomi hamlesini yazdı: New York’a Wall Street çıkarması
Okan Buruk’tan büyük sürpriz! İşte G.Saray’ın Rize maçı 11’i
Google’ın ’çekirdek’ güncellemesinden PKK’ya destek çıktı! Halkın sesi TAKVİM’e ’keşfet’ operasyonu
Müge Anlı’daki Hatice Musaoğlu nereye kayboldu? Kardeşler birbirini suçladı: Annem başkalarıyla düşüp kalkıyordu! Önce dövdü sonra çuvala koydu...
Memura çift haneli zam! En az 43 bin 357 TL | Memur emeklisi ne alacak? TAKVİM yeni maaşları kalem kalem hesapladı
SON DAKİKA