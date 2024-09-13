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Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Rizespor ile karşılaşacak. RİZESPOR MAÇI ÖNCESİNDE İKİ EKSİK



Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.



Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, maçta görev alamayacak.

Icardi sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.



GÖZLER OSİMHEN'DE



Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.



Sarı-kırmızılı kulübün İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına yarın Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.



Senegal Milli Takımı'nın Burundi ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un durumu ise maç saatinde belli olacak.