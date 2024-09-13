Süper Lig'de heyecan 5. hafta maçlarıyla devam ediyor. Şampiyonluğun güçlü adaylarından Galatasaray sahasında Rizespor ile karşılaşacak.
RİZESPOR MAÇI ÖNCESİNDE İKİ EKSİK
Sarı-kırmızılı ekipte Mauro Icardi ve Hakim Ziyech, sakatlıkları sebebiyle Çaykur Rizespor karşısında forma giyemeyecek.
Adana Demirspor karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi ve Fas Milli Takımı'nın Lesotho ile yaptığı mücadelede sakatlanan Hakim Ziyech, maçta görev alamayacak.
Icardi sakatlığından dolayı forma giyemeyecek.
GÖZLER OSİMHEN'DE
Galatasaray'ın yeni transferleri Victor Osimhen ve Ismail Jakobs, ilk kez sarı-kırmızılı formayı giyebilir.
Sarı-kırmızılı kulübün İtalyan ekibi Napoli'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Victor Osimhen, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk maçına yarın Çaykur Rizespor karşısında çıkacak.
Senegal Milli Takımı'nın Burundi ile oynadığı maçta sakatlanan Ismail Jakobs'un durumu ise maç saatinde belli olacak.
Osimhen, görev verilmesi halinde ilk maçına çıkacak.
3 MAÇTA 9 GOL KAYDETTİ
Sarı-kırmızılılar, ligde çıktığı 3 karşılaşmada Atakaş Hatayspor'a ve TÜMOSAN Konyaspor'a ikişer, Adana Demirspor'a 5 gol attı.
Sarı-kırmızılılar, son 6 resmi müsabakada 3 kez sahadan galip ayrıldı. Süper Lig'de Atakaş Hatayspor ile TÜMOSAN Konyaspor'u 2-1, Adana Demirspor'u da 5-1 yenen Galatasaray, Turkcell Süper Kupa'da Beşiktaş'a 5-0, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda ise İsviçre ekibi Young Boys'a 3-2 ve 1-0 mağlup oldu.