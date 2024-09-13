Galatasaray'da transferin son gününde çalışmalar aralıksız sürüyor. Transfer çalışmalarını sürdüren yöneticiler ikiye ayrılmış ve bazı isimler Almanya'nın yolunu tutmuştu.
Burada kanat transferi için girişimlerde bulunulurken, ilk transfer hamlesinde mutlu sona ulaşıldı.
Roland Sallai, iki kanatta da görev yapabiliyor.
4 YILLIK ANLAŞMA
Galatasaray, Freiburg forması giyen Roland Sallai ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar, Alman ekibi ile son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferi resmen duyurmaya hazırlanıyor.
Roland Sallai'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
6 MİLYON EURO
Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Roland Sallai için kulübü Freiburg'a 6 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Sarı kırmızılıların bu bedeli 3 yıla yayacağı kaydedildi.
Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Macar futbolcu, sağ kanatın yanı sıra sol kanatta da görev alabiliyor.