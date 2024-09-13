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Galatasaray'da transferin son gününde çalışmalar aralıksız sürüyor. Transfer çalışmalarını sürdüren yöneticiler ikiye ayrılmış ve bazı isimler Almanya'nın yolunu tutmuştu. Burada kanat transferi için girişimlerde bulunulurken, ilk transfer hamlesinde mutlu sona ulaşıldı.