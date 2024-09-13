SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray Roland Sallai transferini bitirdi! İşte ödenecek rakam

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, transferin son gününde sürpriz bir hamle yaptı ve Roland Sallai için kulübü Freiburg ve oyuncu ile anlaşma sağladı. Macar futbolcu için resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 12:52 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 13:55
Galatasaray Roland Sallai transferini bitirdi! İşte ödenecek rakam

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray'da transferin son gününde çalışmalar aralıksız sürüyor. Transfer çalışmalarını sürdüren yöneticiler ikiye ayrılmış ve bazı isimler Almanya'nın yolunu tutmuştu.

Burada kanat transferi için girişimlerde bulunulurken, ilk transfer hamlesinde mutlu sona ulaşıldı.

Roland Sallai, iki kanatta da görev yapabiliyor.Roland Sallai, iki kanatta da görev yapabiliyor.
4 YILLIK ANLAŞMA

Galatasaray, Freiburg forması giyen Roland Sallai ile 4 yıllık anlaşmaya vardı. Sarı kırmızılılar, Alman ekibi ile son pürüzlerin giderilmesinin ardından transferi resmen duyurmaya hazırlanıyor.

Roland Sallai'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.Roland Sallai'nin güncel piyasa değeri 15 milyon euro.
6 MİLYON EURO

Galatasaray'ın anlaşmaya vardığı Roland Sallai için kulübü Freiburg'a 6 milyon euro ödeyeceği öğrenildi. Sarı kırmızılıların bu bedeli 3 yıla yayacağı kaydedildi.

Güncel piyasa değeri 15 milyon euro olan Macar futbolcu, sağ kanatın yanı sıra sol kanatta da görev alabiliyor.

Galatasaraydan Ruben Vargas hamlesi!Galatasaraydan Ruben Vargas hamlesi!
Galatasaray'dan Ruben Vargas hamlesi!
72 saatlik fiyasko! Galatasarayda Zalewski transferi neden bitmedi? Flaş Zaniolo detayı72 saatlik fiyasko! Galatasarayda Zalewski transferi neden bitmedi? Flaş Zaniolo detayı
72 saatlik fiyasko! Galatasaray'da Zalewski transferi neden bitmedi? Flaş Zaniolo detayı

SON DAKİKA