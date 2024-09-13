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Galatasaray'dan Ruben Vargas hamlesi!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları son gün de devam ediyor. Sarı kırmızılı yöneticilerin Zalewski görüşmelerinin yanı sıra ikiye bölünerek Almanya'ya geçtikleri öğrenildi. Aslan'ın Augsburg forması giyen Ruben Vargas ile görüşeceği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 12:25 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 12:34
Galatasaray’dan Ruben Vargas hamlesi!

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Transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan biri olan Galatasaray, son gün de çalışmalarına devam ediyor. Roma ile Zalewski konusunda uzun süreli görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılarda yöneticiler ikiye bölündü.

Bazı isimler Zalewski görüşmeleri için İtalya'da kalırken, diğer isimlerin transfer görüşmeleri için Almanya'ya gittiği belirtildi.

Ruben Vargas, Augsburg'da forma giyiyor.Ruben Vargas, Augsburg'da forma giyiyor.
RUBEN VARGAS HAMLESİ

Galatasaray'ın Almanya'ya Ruben Vargas için gittiği belirtildi. Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığı habere göre sarı kırmızılılar, 26 yaşındaki oyuncu için kulübü Augsburg ile görüşme gerçekleştirecek.

Ruben Vargas'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro.Ruben Vargas'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro.
9 MİLYON EURO

Sol kanatın yanı sıra sağ kanatta da forma giyebilen Vargas'ın güncel piyasa değeri 9 milyon euro.

İsviçreli futbolcunun da sözleşmesi tıpkı Zalewski gibi sezon sonunda sona ereceği için Augsburg'un satışa onay vermesi bekleniyor.

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