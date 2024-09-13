Galatasaray’dan Ruben Vargas hamlesi!

Transfer dönemini en hareketli geçiren takımlardan biri olan Galatasaray, son gün de çalışmalarına devam ediyor. Roma ile Zalewski konusunda uzun süreli görüşmelerini sürdüren sarı kırmızılılarda yöneticiler ikiye bölündü.

Bazı isimler Zalewski görüşmeleri için İtalya'da kalırken, diğer isimlerin transfer görüşmeleri için Almanya'ya gittiği belirtildi.