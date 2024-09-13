Galatasaray'dan transfer açıklaması! "1-2 saat içinde..."

Metin Öztürk, Metin Oktay'ı anma töreninde konuştu.

Öztürk'ün açıklamaları şöyle:



"NİYE GALATASARAY BU KADAR PROJEKTÖRLERİN ALTINDA"



"Süper Lig'de 19 takım var. Bugün 19 takım için de son gün. Niye Galatasaray bu kadar projektörlerin altında bilmiyorum. Dünyanın en önemli 3 santraforundan biri gelmiş 'daha' deniyor. 'Daha'nın hesabının ne olduğunu bilmiyorum. Bir Icardimiz var bizim için kral. Arkasından bir Batshuayi geldi. İkinci santrfor olarak geldi ama birinci santrfor kadar etkili. Geçen sene Kopenhag'da bize sahayı dar eden adam geldi. 5 tane çok kıymetli transfer yaptık. "