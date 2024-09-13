SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan transfer açıklaması! "1-2 saat içinde..."

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılarda 2. başkan Metin Öztürk, efsane isimlerden Metin Oktay'ı anma töreninde açıklamalarda bulundu. Öztürk, camiaya müjdeli mesajlar verirken Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu. İşte o sözler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 11:48 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 11:55
Galatasaray’dan transfer açıklaması! 1-2 saat içinde...

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Galatasaray, sarı kırmızılı kulübün ve Türk futbolunun efsane ismi Metin Oktay'ı vefatının 33. yılında andı. Oktay'ın Topkapı Kozlu Mezarlığı'ndaki kabri başında yapılan anma töreninin ardından Galatasaray İkinci Başkanı Metin Öztürk basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Galatasaray'ın transfer gündemiyle ilgili konuşan Metin Öztürk, ezeli rakipleri Fenerbahçe'ye de göndermede bulundu.

Metin Öztürk, Metin Oktay'ı anma töreninde konuştu.Metin Öztürk, Metin Oktay'ı anma töreninde konuştu.
Öztürk'ün açıklamaları şöyle:

"NİYE GALATASARAY BU KADAR PROJEKTÖRLERİN ALTINDA"

"Süper Lig'de 19 takım var. Bugün 19 takım için de son gün. Niye Galatasaray bu kadar projektörlerin altında bilmiyorum. Dünyanın en önemli 3 santraforundan biri gelmiş 'daha' deniyor. 'Daha'nın hesabının ne olduğunu bilmiyorum. Bir Icardimiz var bizim için kral. Arkasından bir Batshuayi geldi. İkinci santrfor olarak geldi ama birinci santrfor kadar etkili. Geçen sene Kopenhag'da bize sahayı dar eden adam geldi. 5 tane çok kıymetli transfer yaptık. "

Metin Öztürk, Galatasaray'ın kıymetli transferler yaptığını söyledi.Metin Öztürk, Galatasaray'ın kıymetli transferler yaptığını söyledi.

"1 LİRALIK KİŞİYE 5 LİRA VERİRSEK..."

"Kerem Aktürkoğlu hariç ayrılanlar ilk 11'de olmayan çok kıymetli oyuncularımızdı. 2-3 oyuncu transferi yeterliyken 5 oyuncunun bazılarına yetersiz gelmesini anlamakta zorluk çekiyorum. Okan hocamız ve socut ekibinin bir planı var ve bu plan çerçevesinde çalışıyorlar. 1 liralık bir kişiye 5 lira verirsek bu sadece bizim değil, bizden sonraki yönetimleri de bağlar. Bizim artık bu şov transferlerinden vazgeçip Galatasaray'ın geleceğini çöpe atmamamız lazım."

Metin Öztürk, transfer konusunda olumlu konuştu.Metin Öztürk, transfer konusunda olumlu konuştu.

"1-2 SAAT İÇİNDE TRANSFER YAPABİLİRİZ"

"Belki 1-2 saat içinde gerçekleştireceğimiz bazı transferler vardır. Benim bilgim yok. Başkanımız, Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk hocamız ve scout ekibimiz biliyor. Benim isyanım şu; 2-3 futbolcu almak yeterken 5 tane dünya çapında futbolcu alınmış bu takıma ve çok ciddi maliyetlerle alınmış. Rakibimiz 11 senedir şampiyon olamazken biz 2 senedir 2 şampiyonluk kazandı."

Metişn Öztürk'ten Fenerbahçe'ye 5 yıldız göndermesi geldi.Metişn Öztürk'ten Fenerbahçe'ye 5 yıldız göndermesi geldi.

"BAŞKALARI O ÇAKMA 5. YILDIZDAN UTANIRKEN..."

"Okan Buruk hocamız ve ekibi, Dursun Özbek başkanımız ve ekibi tek şeye odaklandı; 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. Sene sonunda göreceksiniz başkaları artık o çakma 5. yıldızdan utanırken biz gerçek 5. yıldızla taraftarımızla kucaklaşacağız."

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin cinayetindeki suskunluk kararı aile meclisinden mi çıktı? Tavşantepe’deki sahte ihbarlar, atılan SIM kartları ve terlik muamması
Merkez Bankası katılımcı anketini açıkladı! Emekliye ocak zammı için yeni ipucu geldi! Ek artış olacak mı? Kuruşu kuruşuna hesapladık
Narin Güran cinayetinde 8 tutuklama! Kimler serbest bırakıldı? İşte ilk görüntüler
Memura çift haneli zam! En az 43 bin 357 TL | Memur emeklisi ne alacak? TAKVİM yeni maaşları kalem kalem hesapladı
Galatasaray’dan Ruben Vargas hamlesi!
2 yaşındaki Sıla bebek olayında yeni detaylar: Bezinde kan gördüm! Kimse duymasın diye örtbas ettim
Salim Güran’ın eşi Melek Güran’ın ifadesi ilk kez A Haber’de!
Piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi geriledi! Bakan Şimşek’ten ilk yorum: Alım gücü kalıcı olarak artacak
72 saatlik fiyasko! Galatasaray’da Zalewski transferi neden bitmedi? Flaş Zaniolo detayı
Düelloda rövanş yok! Harris ‘bir canlı yayın daha’ dedi Trump reddetti
MİT’ten kırmızı listeye bir çizik daha! PKK’nın sözde Mahmur sorumlusu Azad Akıncı etkisiz hale getirildi
Narin Güran cinayetini o ses kaydı mı çözdü? Salim Güran’dan işçisine talimat: Kızın bedenini yok ettiniz mi?
A Haber Narin Güran’ın babası Arif Güran’ın ifadesine ulaştı! Serbest kalınca ilk oraya gitti: Sana nasıl kıydılar?
Fenerbahçe’de Talisca bombası! Mourinho’dan taraftarı üzen haber
İsrail ‘yanlışlıkla’ demişti! Otopsi raporu ortaya çıktı! Ayşenur Ezgi Eygi’nin öldürülmesinde kurşun detayı
SON DAKİKA