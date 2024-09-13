Galatasaray'dan transfer açıklaması! "1-2 saat içinde..."

Metin Öztürk, transfer konusunda olumlu konuştu.
"1-2 SAAT İÇİNDE TRANSFER YAPABİLİRİZ"
"Belki 1-2 saat içinde gerçekleştireceğimiz bazı transferler vardır. Benim bilgim yok. Başkanımız, Cenk Ergün, İbrahim Hatipoğlu, Okan Buruk hocamız ve scout ekibimiz biliyor. Benim isyanım şu; 2-3 futbolcu almak yeterken 5 tane dünya çapında futbolcu alınmış bu takıma ve çok ciddi maliyetlerle alınmış. Rakibimiz 11 senedir şampiyon olamazken biz 2 senedir 2 şampiyonluk kazandı."
Metişn Öztürk'ten Fenerbahçe'ye 5 yıldız göndermesi geldi.
"BAŞKALARI O ÇAKMA 5. YILDIZDAN UTANIRKEN..."
"Okan Buruk hocamız ve ekibi, Dursun Özbek başkanımız ve ekibi tek şeye odaklandı; 25. şampiyonluk ve 5. yıldız. Sene sonunda göreceksiniz başkaları artık o çakma 5. yıldızdan utanırken biz gerçek 5. yıldızla taraftarımızla kucaklaşacağız."