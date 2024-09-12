Galatasaray’a transferde çifte şok! Zalewski’nin ardından...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen transferi sonrası 3-5-2 sistemine dönmek istediğini hem yıldız isme hem yönetime bildirdi.

Transfer döneminde bek bölgelerine Jelert ve Jakobs'u orta sahaya ise Gabriel Sara'yı transfer eden sarı kırmızılılar, Buruk'un bu talebi doğrultusunda yine kanat bek ve orta saha transferlerinin peşine düştü.