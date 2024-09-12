Galatasaray’a transferde çifte şok! Zalewski’nin ardından...

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen transferi sonrası 3-5-2 sistemine dönmek istediğini hem yıldız isme hem yönetime bildirdi.
Transfer döneminde bek bölgelerine Jelert ve Jakobs'u orta sahaya ise Gabriel Sara'yı transfer eden sarı kırmızılılar, Buruk'un bu talebi doğrultusunda yine kanat bek ve orta saha transferlerinin peşine düştü.
Galatasaray, Zalewski transferinde henüz sonuca ulaşamadı.
ZALEWSKİ SIKINTISI
Galatasaray, sol kanat bek için Zalewski'den başkasını düşünmüyor. Yıldız isimle her konuda anlaşan Aslan, Roma'nın bonservis inadını ise bir türlü kıramadı.
Böyle olunca Zalewski transferi resmen noktalanamazken, Galatasaray'ın orta saha planı da suya düşmek üzere...
Club Brugge, Onyedika için 17 milyon euro istiyor.
2 YILDIZ LİSTE BAŞI
Galatasaray sağ kanat bek transferinden vazgeçerken, Zalewski'nin ardından orta saha transferini noktalamayı amaçlıyordu. Chelsea'de forma giyen Carney Chukwuemeka ve Club Brugge'da forma giyen Raphael Onyedika liste başı isimler olarak dikkat çekiyor.