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Galatasaray'a transferde çifte şok! Zalewski'nin ardından...

Transfer döneminin son saatlerine doğru girilirken Galatasaray çalışmalarını sürdürüyor. Sarı kırmızılı yöneticiler İtalya'da Zalewski transferini noktalamak isterken görüşmelerde her gün yeni sorunlar ortaya çıkıyor. Aslan'da Zalewski transferinde sürecin uzaması orta saha transferini de etkiledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 11:14 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 11:14
Galatasaray’a transferde çifte şok! Zalewski’nin ardından...

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer hareketliliği tüm hızıyla devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk, Victor Osimhen transferi sonrası 3-5-2 sistemine dönmek istediğini hem yıldız isme hem yönetime bildirdi.

Transfer döneminde bek bölgelerine Jelert ve Jakobs'u orta sahaya ise Gabriel Sara'yı transfer eden sarı kırmızılılar, Buruk'un bu talebi doğrultusunda yine kanat bek ve orta saha transferlerinin peşine düştü.

Galatasaray, Zalewski transferinde henüz sonuca ulaşamadı.Galatasaray, Zalewski transferinde henüz sonuca ulaşamadı.
ZALEWSKİ SIKINTISI

Galatasaray, sol kanat bek için Zalewski'den başkasını düşünmüyor. Yıldız isimle her konuda anlaşan Aslan, Roma'nın bonservis inadını ise bir türlü kıramadı.

Böyle olunca Zalewski transferi resmen noktalanamazken, Galatasaray'ın orta saha planı da suya düşmek üzere...

Club Brugge, Onyedika için 17 milyon euro istiyor.Club Brugge, Onyedika için 17 milyon euro istiyor.
2 YILDIZ LİSTE BAŞI

Galatasaray sağ kanat bek transferinden vazgeçerken, Zalewski'nin ardından orta saha transferini noktalamayı amaçlıyordu. Chelsea'de forma giyen Carney Chukwuemeka ve Club Brugge'da forma giyen Raphael Onyedika liste başı isimler olarak dikkat çekiyor.

Galatasaray Carney Chukwuemeka için kiralama teklifi yapacak.Galatasaray Carney Chukwuemeka için kiralama teklifi yapacak.
ZAMAN KALMADI

Galatasaraylı yöneticiler geçtiğimiz gün özel uçakla İtalya'ya giderken buradan İngiltere'ye geçilmesi planlanıyordu. Ancak Zalewski transferinin beklenen gün tamamlanamaması ve her gün yeni bir sıkıntı çıkması işleri zora soktu.

Transferin sona ermesine sayılı saatler kala Galatasaray, henüz Zalewski'ye imza attıramaması nedeniyle orta saha transferi için görüşmelere de başlayamadı...

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