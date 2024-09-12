Kanarya'nın Kostic'in ardından Juventus'tan bir ismi daha kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, sezon başından bu yana birçok yıldız ismi kadrosuna katarken son olarak Filip Kostic 'e imza attırdı.

Arthur Melo, bir dönem Brezilya milli takımında da düzenli olarak forma giydi.

ARTHUR MELO BOMBASI

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen Arthur Melo'ya talip olduğunu yazdı. Orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Kanarya'nın 28 yaşındaki futbolcu için görüşme halinde olduğu kaydedildi.

Melo'nun adı bir dönem Galatasaray ile de anılıyordu.