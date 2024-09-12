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Fenerbahçe'ye Juventus'tan bir yıldız daha!

Transfer döneminin son saatlerine girilirken Fenerbahçe'de hareketlilik devam ediyor. Son olarak Filip Kostic ile kadrosunu güçlendiren Kanarya'nın Juventus'tan bir yıldız için daha girişimlerine başladığı kaydedildi. İşte İtalyan basınına yansıyan o haber ve detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 12:58 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 12:58
Fenerbahçe’ye Juventus’tan bir yıldız daha!

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertliler, sezon başından bu yana birçok yıldız ismi kadrosuna katarken son olarak Filip Kostic'e imza attırdı.

Kanarya'nın Kostic'in ardından Juventus'tan bir ismi daha kadrosuna katmak istediği belirtildi.

Arthur Melo, bir dönem Brezilya milli takımında da düzenli olarak forma giydi.Arthur Melo, bir dönem Brezilya milli takımında da düzenli olarak forma giydi.
ARTHUR MELO BOMBASI

İtalyan basını, Fenerbahçe'nin Juventus forması giyen Arthur Melo'ya talip olduğunu yazdı. Orta sahaya bir takviye daha yapmak isteyen Kanarya'nın 28 yaşındaki futbolcu için görüşme halinde olduğu kaydedildi.

Melo'nun adı bir dönem Galatasaray ile de anılıyordu.

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