Galatasaray’da Cenk Ergün istifa etti!

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor. Sarı kırmızılılarda futbol direktörü Cenk Ergün, istifa ettiğini duyurdu.

Cenk Ergün istifayı bu sözlerle duyurdu.

"İTİBARSIZLAŞTIRILMAMASI ADINA..."

Cenk Ergün istifa kararını bu sözlerle duyurdu:

"Bugün yazılı olarak da Yönetim Kurulu Başkanımız Sayın Dursun Aydın Özbek'e ilettiğim üzere kulübümüzdeki profesyonel görevimden istifa etmiş bulunmaktayım. İçinde bulunduğumuz durumun hem kulübüme zarar vermemesi hem de adımın daha fazla itibarsızlaştırılmaması adına almış olduğum kararı sizlerle paylaşıyorum. Detaylı açıklamayı önümüzdeki günlerde yapacağımı belirtir, kamuoyunun bilgisine sunarım."