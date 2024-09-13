Fenerbahçe’de Talisca bombası! Mourinho’dan taraftarı üzen haber

Anderson Talisca, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı.

TALISCA BOMBASI Öte yandan Fenerbahçe'de yönetimin Medina dışında Anderson Talisca ile de uzun süre ilgilendiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Kanarya, Al Nassr'dan ayrılmayı kabul eden Talisca için 10 milyon euro bonservis teklif ederken, sarı lacivertli kulüpten de bu teklife onay geldi.

Jose Mourinho'nun Talisca'yı reddettiği öğrenildi.

MOURINHO'DAN VETO! Talisca'nın da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakmasının ardından yönetim Jose Mourinho'ya bu transferi sundu. Ancak Portekizli teknik adamın Anderson Talisca transferini veto ettiği öğrenildi.