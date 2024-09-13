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Fenerbahçe'de Talisca bombası! Mourinho'dan taraftarı üzen haber

Transfer dönemini yoğun geçiren Fenerbahçe'de tek eksik bölge 8 numara oldu. Fred'in alternatifsiz olduğu bölge için Cristian Medina transfer edilmek istenmiş ancak Boca'nın inadı nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. Fenerbahçe'nin Medina dışında Anderson Talisca ile de anlaşmaya vardığı öğrenildi. Ancak transfer Jose Mourinho'ya takıldı. İşte Fenerbahçe'deki Talisca gerçekleri ve Mourinho'nun veto kararının nedeni...

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 09:12 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 09:30
Fenerbahçe’de Talisca bombası! Mourinho’dan taraftarı üzen haber

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, oldukça yoğun bir transfer dönemi geçirdi. Sarı lacivertliler, sezon başında teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'yu getirirken; Çağlar Söyüncü, Filip Kostic, Sofan Amrabat, Saint Maximin ve En Nesyri gibi direkt ilk 11 oynayabilecek isimler de kadroya katıldı.

Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euroluk bedelle Brighton'a transfer oldu.Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euroluk bedelle Brighton'a transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon 99 puanla ligi ikinci sırada tamamlayan takım ise genel itibarıyla korundu.

Kanarya'da Livakovic, Djiku, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko gibi takımın iskeletini oluşturan yıldızlar bu sezon da devam ederken yalnızca Ferdi Kadıoğlu ile yollar ayrıldı.

Fenerbahçe, Medina'ya ara transfer döneminde kavuşacak.Fenerbahçe, Medina'ya ara transfer döneminde kavuşacak.
ORTA SAHA EKSİK KALDI

Transfer döneminde neredeyse her bölgeye transfer yaparak rotasyonlu bir kadro oluşturan Fenerbahçe'de yalnızca 8 numara transferi eksik kaldı. Fred'in oynamadığı dönemde büyük sıkıntılar yaşayan Kanarya, Cristian Medina hamlesiyle bu sıkıntıyı çözmek istedi.

Ancak Boca Juniors'ın inadı, Medina'nın Eylül ayında Fenerbahçe'ye transfer olmasına engel oldu ve Ocak ayı beklenmeye başlandı.

Anderson Talisca, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı.Anderson Talisca, Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşadı.
TALISCA BOMBASI

Öte yandan Fenerbahçe'de yönetimin Medina dışında Anderson Talisca ile de uzun süre ilgilendiği ortaya çıktı. Sabah'ın haberine göre Kanarya, Al Nassr'dan ayrılmayı kabul eden Talisca için 10 milyon euro bonservis teklif ederken, sarı lacivertli kulüpten de bu teklife onay geldi.

Jose Mourinho'nun Talisca'yı reddettiği öğrenildi.Jose Mourinho'nun Talisca'yı reddettiği öğrenildi.
MOURINHO'DAN VETO!

Talisca'nın da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak bakmasının ardından yönetim Jose Mourinho'ya bu transferi sundu. Ancak Portekizli teknik adamın Anderson Talisca transferini veto ettiği öğrenildi.

Szymanski, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu.Szymanski, Fenerbahçe'de gösterdiği performansla taraftarların sevgilisi oldu.
"SZYMANSKİ VAR"

Mourinho'nun Talisca'yı veto etme nedeni olarak ise "Elimde Szymanski var" dediği belirtildi.

Jose, Fenerbahçe'ye imza attığı ilk günden bu yana Szymanski ile ilgili hep olumlu konuşmuş ve son olarak "Takımda 3 Szymanski olsa, 3'ünü de oynatırım" demişti.

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