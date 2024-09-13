Fenerbahçe’de Talisca bombası! Mourinho’dan taraftarı üzen haber

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, oldukça yoğun bir transfer dönemi geçirdi. Sarı lacivertliler, sezon başında teknik direktörlük koltuğuna dünyaca ünlü isim Jose Mourinho'yu getirirken; Çağlar Söyüncü, Filip Kostic, Sofan Amrabat, Saint Maximin ve En Nesyri gibi direkt ilk 11 oynayabilecek isimler de kadroya katıldı.
Ferdi Kadıoğlu, 30 milyon euroluk bedelle Brighton'a transfer oldu.
Geçtiğimiz sezon 99 puanla ligi ikinci sırada tamamlayan takım ise genel itibarıyla korundu.
Kanarya'da Livakovic, Djiku, Fred, Szymanski, Tadic, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko gibi takımın iskeletini oluşturan yıldızlar bu sezon da devam ederken yalnızca Ferdi Kadıoğlu ile yollar ayrıldı.
Fenerbahçe, Medina'ya ara transfer döneminde kavuşacak.
ORTA SAHA EKSİK KALDI
Transfer döneminde neredeyse her bölgeye transfer yaparak rotasyonlu bir kadro oluşturan Fenerbahçe'de yalnızca 8 numara transferi eksik kaldı. Fred'in oynamadığı dönemde büyük sıkıntılar yaşayan Kanarya, Cristian Medina hamlesiyle bu sıkıntıyı çözmek istedi.
Ancak Boca Juniors'ın inadı, Medina'nın Eylül ayında Fenerbahçe'ye transfer olmasına engel oldu ve Ocak ayı beklenmeye başlandı.