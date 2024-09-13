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Fenerbahçe'den Galatasaray'a dev bir çalım daha!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, oldukça yoğun bir transfer dönemi geçirirken bazı isimlerde ezeli rakibi Galatasaray ile karşı karşıya geldi. Kanarya, sarı kırmızılıların da ilgilendiği Oğuz Aydın, Sofyan Amrabat ve Filip Kostic isimlerini kadrosuna katmıştı. Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın gözde isimlerinden biri için daha devreye girdiği öğrenildi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 09:57 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 09:57
Fenerbahçe’den Galatasaray’a dev bir çalım daha!

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Son olarak Juventus'tan Filip Kostic'i renklerine bağlayan ve yaz transfer sezonunu kapatan sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.

Rayan Cherki, Lyon'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.Rayan Cherki, Lyon'dan ayrılmaya sıcak bakıyor.
CHERKI HAMLESİ

Kanarya'da gündeme gelen son isim ise Lyon ile sözleşme yenilemeyen ve sezon sonunda ayrılmasına kesin olarak bakılan Fransız 10 numara Rayan Cherki.

Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Ocak ayında Lyon ve oyuncunun menajeri ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.

Cherki için Galatasaray da uzun süre devredeydi.Cherki için Galatasaray da uzun süre devredeydi.
HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE

Cherki, 10 numara dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Galatasaray'ın da gündemine gelen genç yıldızın Fenerbahçe'nin transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor.

Ligue 1 kariyerinde 116 maça çıkan Cherki, 6 gol atarken 16 asist yaptı. Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.

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