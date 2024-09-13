Son olarak Juventus'tan Filip Kostic'i renklerine bağlayan ve yaz transfer sezonunu kapatan sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
Son olarak Juventus'tan Filip Kostic'i renklerine bağlayan ve yaz transfer sezonunu kapatan sarı-lacivertliler, devre arası transfer dönemi için çalışmalarını sürdürüyor.
CHERKI HAMLESİ
Kanarya'da gündeme gelen son isim ise Lyon ile sözleşme yenilemeyen ve sezon sonunda ayrılmasına kesin olarak bakılan Fransız 10 numara Rayan Cherki.
Fenerbahçe Sportif Direktörü Mario Branco'nun Ocak ayında Lyon ve oyuncunun menajeri ile masaya oturacağı ve anlaşma zemini arayacağı öğrenildi.
HÜCUMUN HER BÖLGESİNDE
Cherki, 10 numara dışında sağ ve sol kanatta da görev yapabiliyor. Galatasaray'ın da gündemine gelen genç yıldızın Fenerbahçe'nin transfer teklifine vereceği cevap merak ediliyor.
Ligue 1 kariyerinde 116 maça çıkan Cherki, 6 gol atarken 16 asist yaptı. Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor.