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Fenerbahçe'den 2 imza birden! Mourinho onayı verdi

Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Kadro planlaması doğrultusunda iç ve dış transferde birçok isimle görüşen ve anlaşma zemini arayan sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho'nun da onay verdiği iki yıldız için girişimler başladı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 16:25 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 16:25
Fenerbahçe’den 2 imza birden! Mourinho onayı verdi

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Kadrosunu birçok yıldızla güçlendiren sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho, takımda tutulmasını istediği isimleri de yönetime bildirdi.

Kanarya'da yönetim, Portekizli teknik adamın istekleri doğrultusunda iki yıldız ile yeni sözleşme imzalama konusunda görüşmelere başladı.

İrfan Can Kahveci, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi.İrfan Can Kahveci, gösterdiği performansla taraftarın sevgilisi haline geldi.
ÖNCELİK İRFAN CAN

Geçtiğimiz yıl gösterdiği performansın ardından taraftarların sevgilisi haline gelen İrfan Can Kahveci, bu sezona da hızlı başladı. EURO 2024'te sakatlığı nedeniyle az süre alan İrfan Can, Lille karşılaşmasında attığı frikik golüyle dikkat çekti.

İrfan Can Kahveci, Lille'e attığı gol sonrası Yusuf Dikeç sevinci yaptı.İrfan Can Kahveci, Lille'e attığı gol sonrası Yusuf Dikeç sevinci yaptı.
3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık sözleşme imzalamak niyetinde. Milli yıldız da Avrupa hayali olsa da Fenerbahçe'ye para kazandırarak gitmek için sözleşme teklifine sıcak bakıyor.

Osayi Samuel, sağ açık olarak geldiği Fenerbahçe'de sağ beke evrildi.Osayi Samuel, sağ açık olarak geldiği Fenerbahçe'de sağ beke evrildi.
OSAYI İLE DE DEVAM

Fenerbahçe'de sezona sakatlık sorunlarıyla giren Osayi Samuel, forma şansı bulduğu kısa sürede Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı. 202-21 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Nijeryalı yıldız, sağ bek pozisyonuna evrildi.

Fenerbahçe'nin yeni sözleşme imzalamak istediği Osayi Samuel de teklife olumlu bakıyor. Ancak yıldız savunma oyuncusu maaşına ciddi oranda zam bekliyor.

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