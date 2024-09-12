Fenerbahçe’den 2 imza birden! Mourinho onayı verdi

Kanarya'da yönetim, Portekizli teknik adamın istekleri doğrultusunda iki yıldız ile yeni sözleşme imzalama konusunda görüşmelere başladı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 'de kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar sürüyor. Kadrosunu birçok yıldızla güçlendiren sarı lacivertlilerde, teknik direktör Jose Mourinho , takımda tutulmasını istediği isimleri de yönetime bildirdi.

Geçtiğimiz yıl gösterdiği performansın ardından taraftarların sevgilisi haline gelen İrfan Can Kahveci , bu sezona da hızlı başladı. EURO 2024'te sakatlığı nedeniyle az süre alan İrfan Can, Lille karşılaşmasında attığı frikik golüyle dikkat çekti.

İrfan Can Kahveci, Lille'e attığı gol sonrası Yusuf Dikeç sevinci yaptı.

3 YILLIK SÖZLEŞME

Fenerbahçe, sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan İrfan Can Kahveci ile 3 yıllık sözleşme imzalamak niyetinde. Milli yıldız da Avrupa hayali olsa da Fenerbahçe'ye para kazandırarak gitmek için sözleşme teklifine sıcak bakıyor.