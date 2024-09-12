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Zalewski Galatasaray'ı reddetti!

Galatasaray'ın uzun süredir transferi için uğraştığı Nicola Zalewski, sarı kırmızılıları reddetti. İtalyan basınına yansıyan haberlere göre; Polonyalı futbolcu Roma'da kalma kararı aldı...

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 16:56 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 16:56
Zalewski Galatasaray’ı reddetti!

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Kanat bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Roma'dan Nicola Zalewski'yi transfer etmek için uzun süredir uğraş veriyordu. Sarı kırmızılılar, Roma ile pazarlıklarına devam ederken, Polonyalı yıldızın karar değiştirmesiyle adeta şoka uğradı.

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ROMA'DA KALACAK

İtalyan basınından Di Marzio'nun aktardığı habere göre Zalewski, daha önce anlaşmaya vardığı Galatasaray'a transfer olmaktan vazgeçti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, Roma'da devam etme kararı aldı.

Bu doğrultuda Galatasaray'ın Ballo Toure ve Maro Rui'ye yöneldiği bildirildi.

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