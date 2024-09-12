Zalewski Galatasaray’ı reddetti!

Kanat bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Roma'dan Nicola Zalewski'yi transfer etmek için uzun süredir uğraş veriyordu. Sarı kırmızılılar, Roma ile pazarlıklarına devam ederken, Polonyalı yıldızın karar değiştirmesiyle adeta şoka uğradı.
Zalewski, Roma'yı çalıştırdığı dönemde Mourinho'nun gözde isimlerindendi...
ROMA'DA KALACAK
İtalyan basınından Di Marzio'nun aktardığı habere göre Zalewski, daha önce anlaşmaya vardığı Galatasaray'a transfer olmaktan vazgeçti. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 22 yaşındaki Polonyalı futbolcu, Roma'da devam etme kararı aldı.
Bu doğrultuda Galatasaray'ın Ballo Toure ve Maro Rui'ye yöneldiği bildirildi.