Zalewski Galatasaray’ı reddetti!

Kanat bek transferi için girişimlerini sürdüren Galatasaray, Roma'dan Nicola Zalewski'yi transfer etmek için uzun süredir uğraş veriyordu. Sarı kırmızılılar, Roma ile pazarlıklarına devam ederken, Polonyalı yıldızın karar değiştirmesiyle adeta şoka uğradı.