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Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Bozüyük Vitraspor - Bursaspor | CANLI

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçlarıyla devam ediyor. Bozüyük Vitraspor ile Bursaspor kozlarını paylaşıyor. İki takımda da hedef 90 dakika sonunda kazanarak adını bir üst tura yazdırmak. Bozüyük Vitraspor - Bursaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 16:00 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 16:01
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur: Bozüyük Vitraspor - Bursaspor | CANLI

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Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan 1. tur maçlarıyla devam ediyor.

Bozüyük Vitraspor ile Bursaspor kozlarını paylaşıyor. İki takımda da hedef 90 dakika sonunda kazanarak adını bir üst tura yazdırmak.

Bozüyük Vitraspor - Bursaspor maçını takvim.com.tr'den canlı olarak izleyebilirsiniz...

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1. TUR SONUÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası'nda 1. tur maçlarında alınan sonuçlar şöyle;

Çankırı Futbol SK-Kırıkkale FK: 1-2

Dersimspor-Adıyaman FK: 0-7

Bayburt Özel İdare-Serhat Ardahanspor: 2-0

Şırnak Petrol SK-Kurtalanspor: 4-1

Bitlis Özgüzelderespor-Meskan Ölmez Madencilik Hakkari Zap SK: 2-0

Onuksports Kelkit Hürriyet SK-Kars 36 Spor: 3-1

Kahramanmaraşspor-Nevşehir Belediyespor: 1-0

Etimesgut Belediyespor-Kırşehir Futbol SK: 1-0

Bucak Belediye Oğuzhanspor-Denizlispor: 6-5

Yeşil Yalova FK-Yeni Çanspor: 3-0

Zonguldak Kömürspor-Bartınspor: 2-0

Uşakspor-Yapalı İnşaat 1922 Konyaspor: 4-0

Elazığ FK - 12 Bingölspor: 2-0

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