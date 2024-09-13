İç transfer harekatı: Fenerbahçe 3 yıldızının maaşını yükseltmek için düğmeye bastı!

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Fenerbahçe'de Avrupa'nın önemli takımlarının radarında olan yıldız oyuncuların sözleşmeleri güncelleniyor. Son olarak Atletico Madrid'in istediği ve Alman takımlarını da peşinden koştuğu İsmail Yüksek'in maaşına önemli oranda iyileştirme yapılacak. Milli oyuncu, Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon lira kazanıyor.

İsmail Yüksek 1.5 MİLYON EURO VERECEK

Yönetimin bu rakamı 35 milyona yükselteceği ve böylece İsmail'e büyük bir jest yapacağı öğrenildi. Takımın ağır toplarından İrfan Can Kahveci'nin de sözleşmesinde güncelleme yapılacak.