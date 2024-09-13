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İç transfer harekatı: Fenerbahçe 3 yıldızının maaşını yükseltmek için düğmeye bastı!

İsmail Köybaşı’nın maaşı 4 milyon liradan 35 milyona, İrfan Can Kahveci’nin maaşı ise 15 milyon liradan 45 milyon liraya yükseltilecek. Oosterwolde’ye ise 700 bin Euro zam yapılacak.

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Giriş Tarihi 13 Eylül 2024, 07:02 Güncelleme Tarihi 13 Eylül 2024, 07:02
İç transfer harekatı: Fenerbahçe 3 yıldızının maaşını yükseltmek için düğmeye bastı!

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Fenerbahçe'de Avrupa'nın önemli takımlarının radarında olan yıldız oyuncuların sözleşmeleri güncelleniyor. Son olarak Atletico Madrid'in istediği ve Alman takımlarını da peşinden koştuğu İsmail Yüksek'in maaşına önemli oranda iyileştirme yapılacak. Milli oyuncu, Fenerbahçe'den yıllık 4 milyon lira kazanıyor.

İsmail Yüksekİsmail Yüksek

1.5 MİLYON EURO VERECEK
Yönetimin bu rakamı 35 milyona yükselteceği ve böylece İsmail'e büyük bir jest yapacağı öğrenildi. Takımın ağır toplarından İrfan Can Kahveci'nin de sözleşmesinde güncelleme yapılacak.

İrfan Can Kahveciİrfan Can Kahveci

Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan İrfan Can Kahveci'nin 15 milyon lira olan maaşı ise 3 kat artacak. Yeni sözleşmeye göre 29 yaşındaki futbolcu, 45 milyon lira kazanacak.

Jayden OosterwoldeJayden Oosterwolde

Yaz transfer döneminde Avrupa'nın önemli kulüplerinden teklif üstüne teklif alan bir başka yıldız futbolcu Jayden Oosterwolde'nin maaşı ise 800 bin Euro'dan 1.5 milyon Euro'ya yükselecek. Hollandalı oyuncu da böylece 700 bin Euro zam almış olacak. Fenerbahçe Yönetimi'nin kısa süre içinde 3 yıldız futbolcunun sözleşmelerini güncellemesi bekleniyor.

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