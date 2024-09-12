Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda bir sol kanat bek transferi yapmak için girişimlere başlayan sarı kırmızılılar, Zalewski konusunda Roma'nın inadını bir türlü kıramadı.

Yöneticiler bu doğrultuda flaş bir karar alarak Roma'dan ayrılarak Milano'nun yolunu tuttu.