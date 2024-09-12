Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda bir sol kanat bek transferi yapmak için girişimlere başlayan sarı kırmızılılar, Zalewski konusunda Roma'nın inadını bir türlü kıramadı.
Yöneticiler bu doğrultuda flaş bir karar alarak Roma'dan ayrılarak Milano'nun yolunu tuttu.
Galatasaray'ın B planı Ballo Toure.
BALLO TOURE HAMLESİ
İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Zalewski'nin alternatifi olarak Milan'ın sol beki Ballo Toure'yi gündemine aldı.
Sarı kırmızılı idareciler, Roma'ya Zalewski için son teklifi yapmasının ardından Milano'nun yolunu tuttu.
Milan, Toure'nin ayrılığına sıcak bakıyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZON KİRALANDI
Milan'ın kadroda düşünmediği ve ayrılık ihtimalinin daha güçlü olduğu Ballo Toure, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fulham forması giydi.
Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan 27 yaşındaki bek oyuncusunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.