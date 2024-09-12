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Galatasaray'dan sürpriz hamle! Zalewski olmazsa o geliyor

Zalewski konusunda Roma'nın inadını kıramayan Galatasaraylı yöneticiler, flaş bir karar aldı. İtalyan basınının son dakika olarak verdiği gelişmeye göre sarı kırmızılılar, Roma'dan ayrılarak Milano'nun yolunu tuttu. İşte Aslan'ın yeni hedefi ve transferdeki son durum...

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Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 13:35 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 13:35
Galatasaray’dan sürpriz hamle! Zalewski olmazsa o geliyor

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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Teknik direktör Okan Buruk'un isteği doğrultusunda bir sol kanat bek transferi yapmak için girişimlere başlayan sarı kırmızılılar, Zalewski konusunda Roma'nın inadını bir türlü kıramadı.

Yöneticiler bu doğrultuda flaş bir karar alarak Roma'dan ayrılarak Milano'nun yolunu tuttu.

Galatasaray'ın B planı Ballo Toure.Galatasaray'ın B planı Ballo Toure.
BALLO TOURE HAMLESİ

İtalyan basınından Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Zalewski'nin alternatifi olarak Milan'ın sol beki Ballo Toure'yi gündemine aldı.

Sarı kırmızılı idareciler, Roma'ya Zalewski için son teklifi yapmasının ardından Milano'nun yolunu tuttu.

Milan, Toure'nin ayrılığına sıcak bakıyor.Milan, Toure'nin ayrılığına sıcak bakıyor.
GEÇTİĞİMİZ SEZON KİRALANDI

Milan'ın kadroda düşünmediği ve ayrılık ihtimalinin daha güçlü olduğu Ballo Toure, geçtiğimiz sezon kiralık olarak Fulham forması giydi.

Güncel piyasa değeri 3 milyon euro olan 27 yaşındaki bek oyuncusunun sözleşmesi 2025 yılında sona erecek.

Galatasaraya transferde çifte şok! Zalewskinin ardından...Galatasaraya transferde çifte şok! Zalewskinin ardından...
Galatasaray'a transferde çifte şok! Zalewski'nin ardından...

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