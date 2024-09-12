Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım! B planı da iptal

Süper Lig ekipleri için transfer dönemi 13 Eylül Cuma günü gecesi sona erecek. Başta Galatasaray olmak üzere kulüpler kadrolarındaki eksikleri tamamlamak için yoğun çaba gösteriyor.
Süper Lig ekipleri için transfer dönemi 13 Eylül Cuma günü gecesi sona erecek. Başta Galatasaray olmak üzere kulüpler kadrolarındaki eksikleri tamamlamak için yoğun çaba gösteriyor.
Osimhen transferinin ardından 3-5-2 sistemine geçiş yapmak isteyen Okan Buruk, İsmail Jakobs transferine rağmen takıma bir kanat bek takviyesi daha yapılmasını istemişti. Bu doğrultuda yönetim Zalewski ismini gündemine alırken, B planı için düşünülen isme Beşiktaş talip oldu.
MARIO RUI SAVAŞI
Galatasaray, Roma ile Zalewski konusunda anlaşma sağlayamazsa, B planı olarak Napoli'den Mario Rui ismini düşünüyordu. Ancak İtalyan basınının haberine göre yıldız isim için Beşiktaş devreye girdi.
Haberde; hem Napoli'nin hem de 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Rui'nin ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi.
Bek takviyeleri için ocak ayını beklemek istemeyn Beşiktaş'ın, transferi noktalamak için girişimlerini artırdığı belirtildi.