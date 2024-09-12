Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım! B planı da iptal

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Süper Lig ekipleri için transfer dönemi 13 Eylül Cuma günü gecesi sona erecek. Başta Galatasaray olmak üzere kulüpler kadrolarındaki eksikleri tamamlamak için yoğun çaba gösteriyor.

Galatasaray Zalewski için girişimlerine devam ediyor.

Osimhen transferinin ardından 3-5-2 sistemine geçiş yapmak isteyen Okan Buruk, İsmail Jakobs transferine rağmen takıma bir kanat bek takviyesi daha yapılmasını istemişti. Bu doğrultuda yönetim Zalewski ismini gündemine alırken, B planı için düşünülen isme Beşiktaş talip oldu.