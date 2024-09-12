SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev çalım! B planı da iptal

Transfer döneminin sona ermesine artık sayılı saatler kaldı. Süper Lig devleri kadrolarındaki eksikleri tamamlamak için yoğun çaba gösterirken, yine aynı isimlerin peşine düşüldü. Galatasaray'da yöneticiler sol kanat bek transferini çözmek için İtalya'da görüşmelerini sürdürürken, B planında yer alan isme Beşiktaş'ın talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Eylül 2024, 09:22 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 09:26
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım! B planı da iptal

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekipleri için transfer dönemi 13 Eylül Cuma günü gecesi sona erecek. Başta Galatasaray olmak üzere kulüpler kadrolarındaki eksikleri tamamlamak için yoğun çaba gösteriyor.

Galatasaray Zalewski için girişimlerine devam ediyor.Galatasaray Zalewski için girişimlerine devam ediyor.
Osimhen transferinin ardından 3-5-2 sistemine geçiş yapmak isteyen Okan Buruk, İsmail Jakobs transferine rağmen takıma bir kanat bek takviyesi daha yapılmasını istemişti. Bu doğrultuda yönetim Zalewski ismini gündemine alırken, B planı için düşünülen isme Beşiktaş talip oldu.

Zalewski ve Mario Rui, Roma - Napoli maçlarında sık sık karşı karşıya geldi.Zalewski ve Mario Rui, Roma - Napoli maçlarında sık sık karşı karşıya geldi.
MARIO RUI SAVAŞI

Galatasaray, Roma ile Zalewski konusunda anlaşma sağlayamazsa, B planı olarak Napoli'den Mario Rui ismini düşünüyordu. Ancak İtalyan basınının haberine göre yıldız isim için Beşiktaş devreye girdi.

Mario Rui, Napoli'den ayrılmaya sıcak bakıyor.Mario Rui, Napoli'den ayrılmaya sıcak bakıyor.
Haberde; hem Napoli'nin hem de 2026 yılına kadar sözleşmesi devam eden Rui'nin ayrılığa sıcak baktığı kaydedildi.

Bek takviyeleri için ocak ayını beklemek istemeyn Beşiktaş'ın, transferi noktalamak için girişimlerini artırdığı belirtildi.

Beşiktaştan Galatasaraya dev çalım!Beşiktaştan Galatasaraya dev çalım!
Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev çalım!
Ya Onyedika ya Chukwuemeka: Galatasarayda orta saha transferi için 2 aday ön plandaYa Onyedika ya Chukwuemeka: Galatasarayda orta saha transferi için 2 aday ön planda
Ya Onyedika ya Chukwuemeka: Galatasaray'da orta saha transferi için 2 aday ön planda

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran cinayetinde ikinci tanık: Amca Salim’i Narin’in evinin orada gördüm | Şüpheliler adliyede! Düğüm çözülecek mi?
Teğmenlerin korsan yemininden 28 Şubat vesayeti çıktı! Mevzuatta yoktu darbeciler ekledi
Narin Güran’ı gömen itirafçı nasıl yakalandı? Kamera görüntüsü ele verdi! Yüksel Güran ve Salim Güran’ın ilişkisi mi var? Şoke eden ifade
12 Eylül darbesinin üzerinden 44 yıl geçti! 517 kişiye ölüm cezası verildi 50 kişi idam edildi
Beşiktaş’tan Galatasaray’a dev çalım! B planı da iptal
A Haber Narin Güran’ın katledildiği noktayı buldu! İşte Narin’in öldürüldüğü yer
HAVA DURUMU | İzmir’den sonra bir uyarı da o 2 ile! Sel, su baskınına dikkat | 12 Eylül 2024 hava durumu
EMEKLİYE ÜÇLÜ MAAŞ ARTIŞI: Ocak ayında yapılacak zamlar için ipuçları geldi! Enflasyon, refah payı ve taban aylık artışı yolda
Galatasaray’da ayrılık var! Yeni yılda olmayabilir
Narin’in ağabeyi Baran Güran ilk kez konuştu! Akrabalarını savundu: Amcamdan yana gönlüm rahat! Annemle ilişkisi olamaz
Başarı geldi mi Yaşasın laiklik işler terse gitti mi Tukaka dindarlar | Prof. Dr. Demirli anlattı: Laik eğitimin ortaya çıkardığı sorunları dine yüklüyorlar
Narin Güran’ın ablasının ölüm raporu A Haber’de! ’Merdivenden düştü’ denilmişti! 72 dakikada 5 görüşme: Tutuklu amca kiminle, ne konuştu?
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten ’Narin Güran’ açıklaması! Özgür Özel’e ’Harbiye - İmam Hatip’ tepkisi
Galatasaray’dan Fenerbahçe’nin eski yıldızına kanca! Bedava gelebilir
İçişleri, Adalet ve Aile Bakanı öldürülen Narin Güran’ın kabrini ziyaret etti | 3 bakan ortak basın açıklamasında bulundu
SON DAKİKA