Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları bu doğrultuda yapılıyor. Kartal, Immobile ve Rafa Silva gibi yıldızları kadrosuna katarak lige ve Avrupa'ya iyi bir başlangıç yaptı.

Transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar, Rafa Silva'nın ardından Galatasaray'a bir çalım daha atmak için harekete geçti.