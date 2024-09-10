Süper Lig'de sezon sonunda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş'ta, transfer çalışmaları bu doğrultuda yapılıyor. Kartal, Immobile ve Rafa Silva gibi yıldızları kadrosuna katarak lige ve Avrupa'ya iyi bir başlangıç yaptı.
Transfer çalışmalarına devam eden siyah beyazlılar, Rafa Silva'nın ardından Galatasaray'a bir çalım daha atmak için harekete geçti.
Yusuf Yazıcı, sözleşmesinin sona ermesinin ardından kendisine kulüp bulamadı.
YUSUF YAZICI BOMBASI
Beşiktaş, Lille ile sözleşmesinin sona ermesinin ardından kendisine henüz kulüp bulamayan Yusuf Yazıcı'yı gündemine aldı. Kartal, adı uzun süredir Galatasaray ile anılan milli yıldızı 13 Eylül Cuma gününe kadar kadrosuna katmayı hedefliyor.
Yusuf Yazıcı, Lille ile Fransa şampiyonluğu yaşadı.
Fransız basınına yansıyan haberlere göre Yusuf Yazıcı'nın menajeriyle görüşmelere başlayan yönetim, milli futbolcuyla büyük ölçüde anlaşmaya vardı.