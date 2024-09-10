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Spor yazarları Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi! Flaş Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu sözleri

UEFA Uluslar B Ligi'nde mücadele eden Türkiye A Milli Futbol Takımımız ikinci maçında İzlanda ile karşılaştı. Milliler, Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaptığı maçta sahadan 3-1 galip ayrıldı. Spor yazarları mücadeleyi değerlendirirken, flaş Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu yorumları yapıldı. İşte o yazılar...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 09:26 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 09:26
Spor yazarları Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi! Flaş Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu sözleri

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KEREM'İN GECESİYDİ - İlker Yağcıoğlu

Montella dün akşamki maça uzun süredir ısrar ettiği santrforsuz oyundan vazgeçip Umut Nayir'le başladı.
Bu tercihi de daha maçın başında işe yaradı. Umut'un asistinde Kerem'in golüyle 1-0 öne geçtik.
Bu tip maçlara önde başlamak büyük avantajdır. Rakibin bütün oyun planını bozar, daha rahat bir oyun oynarsınız. Ama dün akşam ilk devre çok öyle olmadı. İzlanda savunma anlayışından vazgeçmedi.
Biz topa sahip olup hücum etmeye çalıştık. Ama Kerem Aktürkoğlu hariç ön alanda tehlike yaratan, pozisyona giren başka oyuncumuz olmadı. Kerem demişken kesinlikle maçın adamıydı.
Attığı 3 golle ortaya koyduğu futbolla alkışları fazlasıyla hak etti. Rakibin en güçlü olduğu duran toptan yediğimiz beraberlik golü ilk yarıya başlarken bizi zor duruma soktu.
Açıkçası pozisyon üretmekten, kapalı defanslara karşı çok zorlanıyoruz.
Dün gece de bunu yaşadık. Hücum bölgesine daha fazla adam sokmak zorundayız ve bir plan dahilinde hücum etmeliyiz.
Yoksa her maçta bir oyuncu bireysel becerisiyle ortaya çıkıp maç kazandırmaya yetemez. Her şeye rağmen 2 maçta alınan 4 puan beklentimizi karşıladı. Bu başarının arkası gelmeli.

Kerem'in 3. golünün asisti Arda Güler'den geldi.Kerem'in 3. golünün asisti Arda Güler'den geldi.

KEREM İLE İZLANDA! - Turgay Demir

Montella Galler maçında bir kez daha Barış Alper'i santrafora devşirmeye kalktı, savunmanın solunda da sağ ayaklı Mert'i kullandı Dün İzlanda karşısında böyle maceralara girmek yerine aklın yolunu takip eden bir Montella gördük ve mutlu olduk. Barış'ın yerinde klasik santrafor Umut Nayır vardı, savunmanın solunda da anadan doğma sol bek Eren Elmalı. Sonuç olarak dengeli bir görüntü verdik. Arda, Kerem, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can gibi kaliteli ayaklar zaten top bizdeyken hünerlerini gösteriyorlar. Asıl mesele top rakibe geçtiğinde bu kaliteli ayakları biraz geri koşturabilmekti dün bunu da yaptık. Kerem, Arda, Hakan en az ikişer kez geriye koşup pas arası yaptılar. Kalitemiz belli, enerjimiz sınırlı ve karşımızda fizik gücüyle oynayan, üç korneri bir penaltı kabul eden bir İzlanda var. Grupta bundan önce attıkları üç gol gibi bize de kornerden attılar. Yani adamların işi bu!
Böyle bir rakip karşısında maçın hemen başında Kerem'le bir gol bulduk ki, golde Umut Nayır'ın da payı az değildi. Ve sonra.. Kerem aldı sazı eline, bir döktürdü ki anlatılır gibi değil. Sol uzak köşeye bırakıp ikiledi, aşırtma yaptı, üçledi. Sağ köşeyi denedi kaleci son anda kurtardı, sol köşeyi denedi az farklı dışarı gitti. Hiç durmadı, tek kelimeyle muhteşemdi. Benfica nasıl bir oyuncu aldığını dün gece çok daha iyi anlamış ve muhtemelen sevinç naraları atmışlardır. Zaman zaman ters hareketleriyle rakibin ruh sağlığını bozan Arda'nın araya attığı toplar, denediği şutlar, Eren'in bindirmeleri, Hakan'ın ters topları, Abdülkerim'in mücadeleci oyunu derken tüm oyuncularımız işlerini iyi yaptılar, formanın hakkını verdiler. Kerem ile Aslı bildik hikayedir. Dün farklı bir versiyonunu sahnelemiş olduk; Kerem ile İzlanda!

Milliler, Uluslar Ligi B grubunda 2 maçta 4 puan topladı.Milliler, Uluslar Ligi B grubunda 2 maçta 4 puan topladı.
HAK EDİLMİŞ ZAFER - Mustafa Çulcu

Uzun bir zamandır böyle bir kadro ile maça başlamamıştık. Her oyuncumuz orjin pozisyonunda oynadı. Galler maçında topu rakibe bırakmış % 32 topa sahip olan takımımız bu maçta ilk yarıda % 70 topa sahip olan taraf oldu. Maç boyunca bu üstünlüğümüz hep devam etti. İzlanda fizik kalitesi yüksek bir takım. Bizi fiziki mücadeleye zorlayarak oyunumuzu bozmak duran top ve uzun taç atışları ile gol bulmak istedi. Karadağ maçında kornerden bu anlayışla iki gol buldular. Bunu bildiğimiz halde bize de benzer golü attılar. Hiç mi önlem alınmaz? Palsson'a antrenmanda bile böyle rahat kafa vurdurulmaz. Milli takımımız kaliteli ve ritimli pas oyunu ile rakibin bu sermayesini işlemez hale getirdi. Gecenin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun öz güveni ve form durumu çok yüksek. Attığı goller bunu net doğruluyor. İkinci yarıda yapılan değişiklikler doğru zamanda doğru hamleler oldu. Takımızın sahada diri ve enerjik kalmasını sağladı. İsmail müthiş mücadelede etti.

Arda Güler oynadığı futbol ile keyif verdi. Özlediğimiz ve beklediğimiz güzel futbol ile haklı bir galibiyet aldık. Maç boyunca desteğini devam ettiren İzmir seyircisini kutlarım. Arnavut hakem Enea Jorgji 40 yaşında. UEFA'daki performansına baktığımızda vasat bir hakem. Yönettiği en önemli müsabakalardan biri akşamki maç diyebiliriz. Avrupa da bu sezon maç sayıları fazlalaşınca UEFA da hakem arayışı içine girdi. Her hakemden faydalanmak istiyor. 22. dakikada sahaya atılan ikinci topta maç topu henüz taca çıkmamıştı hakem atışı ile oyun tekrar başlamalıydı. Ancak ekrana tam görüntü yansımamış olsa da gördüğümüz kadarıyla İzlanda nın serbest vuruşla başladı bir numaralı yardımcı Denis Rexha hakemi yanılttı. 44. dakikada İzlanda ceza alanı önünde Gretarsson'un Umut'a yaptığı faulde penaltı beklentisi oldu. Ancak pozisyon dışarıda frikik ve Gretarsson'a sarı kart doğru. Maçın VAR hakemi İtalyan Luca Pairetto başarılı bir hakem. Kerem ile 58'de bulduğumuz golde ofsayt kararı ve gol iptali doğru. Yönettiği müsabakalarında çok sarı kart göstermesi ile bilinen hakem Jorgji'nin akşamki maçta sadece üç sarı kart göstermesi olumluydu.

Maçta 3 gol atan Kerem'in bir golü de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.Maçta 3 gol atan Kerem'in bir golü de ofsayt nedeniyle geçersiz sayıldı.
ÖZLEYECEKSİNİZ - Levent Tüzemen

Bir İzmirli olarak çok gururluyum. 9 Eylül'de İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşunun 102. yıldönümünde Milli Takım destan yazdı ve uzun süredir özlediğimiz oyunu, mücadeleyi, kaliteyi izlettirdi. Milliler'i İzlanda zaferinden dolayı kutluyorum. Sistemler maç kazandırmaz stratejiler çok önemlidir. Montella'nın 3'lü savunma ısrarından vazgeçip santforlu sisteme geçmesi İzlanda önünde Milli Takım'ın etkili oynamasını sağladı. Umut Nayir en uçta golcü olarak oynayınca İzlanda savunması rahatsız oldu. Kerem ile İrfan Can kanatlardan iyi oyunlarıyla ön plana çıktı. Özellikle üç güzel gole imza atan Benfica'lı Kerem sanki Galatasaray yönetimine "Beni çok arayacaksınız çoookkk" mesajını verdi. Kerem sadece golleriyle göz kamaştırmadı, coşkusu, çalışkanlığı, hırsı ve hiperaktif görüntüsüyle de gecenin parlayan yıldızıydı.

İlk yarı İzlanda tek atakta ve duran topta golü bulurken Milli Takım oyuna çok hakimdi ve pas üstünlüğünü hiç kaybetmedi ve ciddi ataklar yaptık. Aklını yetenekli ayaklarıyla birleştiren Arda Güler maestro gibiydi, rakip eksiltmede başarılıydı ve hücumu başlatırken arkadaşlarına ölçülü paslar attı. Millilerin en önemli özelliği sıkışan oyundan ve fizik gücü üst düzeyde olan İzlandalı oyuncuların ön alan baskısından kurtulmak için oyunu akıllıca ters yöne taşıdılar. Savunmada Merih ile Abdülkerim doğru pozisyon aldıkları gibi rakibi karşılamada, pozisyon engellemede başarılıydılar. Abdülkerim kritik pozisyonları takipçiliği ve dikkatiyle önledi. Umut Nayir çok çalıştı. Eren Elmalı sakin, dikkatli ve çalışkandı. Milliler'in takım halinde uyumlu oynamaları ve birbirlerini ezberlemiş gibi pas yapmaları alkış aldı.

Kerem Aktürkoğlu, transfer döneminin son gününde Benfica'ya imza attı.Kerem Aktürkoğlu, transfer döneminin son gününde Benfica'ya imza attı.
GALATASARAYLILAR ÜZGÜNDÜR - Ahmet Çakar

Uluslar Ligi'ne iyi başladık… Galler maçında kötü oynamamıza rağmen, mağlup olmayı hak etmişken alınan bir puan iyi oldu, dün gece de çok net bir galibiyet aldık. Önce şunu söyleyeyim; herhalde Galatasaraylılar çok ama çok üzgündür. Dün geceki Kerem'i gördükten, attığı golleri izledikten sonra bin pişmandırlar… Galatasaray taraftarı bu çocuğu bir türlü bağrına basmadı, hiç sevmedi, kulüp de bir yerde satmak zorunda kaldı. Ama Kerem kafası rahat olduğunda neler yapabildiğini bir kez daha gösterdi… Kolay değil tam üç gol… Hem de birbirinden güzel üç gol. Bir diğer kazancımız sol bek Eren Elmalı… Çok iyi, çok dengeli oynadı. Milli takımımız ciddi anlamda iyi bir sol bek kazandı diyebiliriz. Tabi Ferdi Kadıoğlu dönene kadar. İzlanda karşısında kazanmak kadar iyi oyun da önemliydi ve oyunun geneline baktığımızda fena oynamadık. Tek eleştirimiz, yediğimiz gole. Zaten İzlanda gibi bir takım tüm umutlarını duran topa bağlamışken, kornerden gol yedik. O tip oyunculara Abdülkerim ve Merih'in vurdurmaması gerek. İkinci yarı son 20 dakikada biraz oyundan düştük. Rakip İzlanda geldi ama dedik ya İzlanda eski İzlanda değil. Maçın bitimine doğru da Kerem'le skoru perçinledik. Ben Uluslar Ligi'nin önemli bir turnuva olduğunu düşünmüyorum ama oyuncu deneme ve yeni isimleri kazanmak için faydası var.

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