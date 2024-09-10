Spor yazarları Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi! Flaş Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu sözleri

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KEREM'İN GECESİYDİ - İlker Yağcıoğlu Montella dün akşamki maça uzun süredir ısrar ettiği santrforsuz oyundan vazgeçip Umut Nayir'le başladı.

Bu tercihi de daha maçın başında işe yaradı. Umut'un asistinde Kerem'in golüyle 1-0 öne geçtik.

Bu tip maçlara önde başlamak büyük avantajdır. Rakibin bütün oyun planını bozar, daha rahat bir oyun oynarsınız. Ama dün akşam ilk devre çok öyle olmadı. İzlanda savunma anlayışından vazgeçmedi.

Biz topa sahip olup hücum etmeye çalıştık. Ama Kerem Aktürkoğlu hariç ön alanda tehlike yaratan, pozisyona giren başka oyuncumuz olmadı. Kerem demişken kesinlikle maçın adamıydı.

Attığı 3 golle ortaya koyduğu futbolla alkışları fazlasıyla hak etti. Rakibin en güçlü olduğu duran toptan yediğimiz beraberlik golü ilk yarıya başlarken bizi zor duruma soktu.

Açıkçası pozisyon üretmekten, kapalı defanslara karşı çok zorlanıyoruz.

Dün gece de bunu yaşadık. Hücum bölgesine daha fazla adam sokmak zorundayız ve bir plan dahilinde hücum etmeliyiz.

Yoksa her maçta bir oyuncu bireysel becerisiyle ortaya çıkıp maç kazandırmaya yetemez. Her şeye rağmen 2 maçta alınan 4 puan beklentimizi karşıladı. Bu başarının arkası gelmeli.

Kerem'in 3. golünün asisti Arda Güler'den geldi.



KEREM İLE İZLANDA! - Turgay Demir



Montella Galler maçında bir kez daha Barış Alper'i santrafora devşirmeye kalktı, savunmanın solunda da sağ ayaklı Mert'i kullandı Dün İzlanda karşısında böyle maceralara girmek yerine aklın yolunu takip eden bir Montella gördük ve mutlu olduk. Barış'ın yerinde klasik santrafor Umut Nayır vardı, savunmanın solunda da anadan doğma sol bek Eren Elmalı. Sonuç olarak dengeli bir görüntü verdik. Arda, Kerem, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can gibi kaliteli ayaklar zaten top bizdeyken hünerlerini gösteriyorlar. Asıl mesele top rakibe geçtiğinde bu kaliteli ayakları biraz geri koşturabilmekti dün bunu da yaptık. Kerem, Arda, Hakan en az ikişer kez geriye koşup pas arası yaptılar. Kalitemiz belli, enerjimiz sınırlı ve karşımızda fizik gücüyle oynayan, üç korneri bir penaltı kabul eden bir İzlanda var. Grupta bundan önce attıkları üç gol gibi bize de kornerden attılar. Yani adamların işi bu!

Böyle bir rakip karşısında maçın hemen başında Kerem'le bir gol bulduk ki, golde Umut Nayır'ın da payı az değildi. Ve sonra.. Kerem aldı sazı eline, bir döktürdü ki anlatılır gibi değil. Sol uzak köşeye bırakıp ikiledi, aşırtma yaptı, üçledi. Sağ köşeyi denedi kaleci son anda kurtardı, sol köşeyi denedi az farklı dışarı gitti. Hiç durmadı, tek kelimeyle muhteşemdi. Benfica nasıl bir oyuncu aldığını dün gece çok daha iyi anlamış ve muhtemelen sevinç naraları atmışlardır. Zaman zaman ters hareketleriyle rakibin ruh sağlığını bozan Arda'nın araya attığı toplar, denediği şutlar, Eren'in bindirmeleri, Hakan'ın ters topları, Abdülkerim'in mücadeleci oyunu derken tüm oyuncularımız işlerini iyi yaptılar, formanın hakkını verdiler. Kerem ile Aslı bildik hikayedir. Dün farklı bir versiyonunu sahnelemiş olduk; Kerem ile İzlanda!