Spor yazarları Türkiye - İzlanda maçını değerlendirdi! Flaş Galatasaray ve Kerem Aktürkoğlu sözleri

KEREM'İN GECESİYDİ - İlker Yağcıoğlu
Montella dün akşamki maça uzun süredir ısrar ettiği santrforsuz oyundan vazgeçip Umut Nayir'le başladı.
Bu tercihi de daha maçın başında işe yaradı. Umut'un asistinde Kerem'in golüyle 1-0 öne geçtik.
Bu tip maçlara önde başlamak büyük avantajdır. Rakibin bütün oyun planını bozar, daha rahat bir oyun oynarsınız. Ama dün akşam ilk devre çok öyle olmadı. İzlanda savunma anlayışından vazgeçmedi.
Biz topa sahip olup hücum etmeye çalıştık. Ama Kerem Aktürkoğlu hariç ön alanda tehlike yaratan, pozisyona giren başka oyuncumuz olmadı. Kerem demişken kesinlikle maçın adamıydı.
Attığı 3 golle ortaya koyduğu futbolla alkışları fazlasıyla hak etti. Rakibin en güçlü olduğu duran toptan yediğimiz beraberlik golü ilk yarıya başlarken bizi zor duruma soktu.
Açıkçası pozisyon üretmekten, kapalı defanslara karşı çok zorlanıyoruz.
Dün gece de bunu yaşadık. Hücum bölgesine daha fazla adam sokmak zorundayız ve bir plan dahilinde hücum etmeliyiz.
Yoksa her maçta bir oyuncu bireysel becerisiyle ortaya çıkıp maç kazandırmaya yetemez. Her şeye rağmen 2 maçta alınan 4 puan beklentimizi karşıladı. Bu başarının arkası gelmeli.
Kerem'in 3. golünün asisti Arda Güler'den geldi.
KEREM İLE İZLANDA! - Turgay Demir
Montella Galler maçında bir kez daha Barış Alper'i santrafora devşirmeye kalktı, savunmanın solunda da sağ ayaklı Mert'i kullandı Dün İzlanda karşısında böyle maceralara girmek yerine aklın yolunu takip eden bir Montella gördük ve mutlu olduk. Barış'ın yerinde klasik santrafor Umut Nayır vardı, savunmanın solunda da anadan doğma sol bek Eren Elmalı. Sonuç olarak dengeli bir görüntü verdik. Arda, Kerem, Hakan Çalhanoğlu, İrfan Can gibi kaliteli ayaklar zaten top bizdeyken hünerlerini gösteriyorlar. Asıl mesele top rakibe geçtiğinde bu kaliteli ayakları biraz geri koşturabilmekti dün bunu da yaptık. Kerem, Arda, Hakan en az ikişer kez geriye koşup pas arası yaptılar. Kalitemiz belli, enerjimiz sınırlı ve karşımızda fizik gücüyle oynayan, üç korneri bir penaltı kabul eden bir İzlanda var. Grupta bundan önce attıkları üç gol gibi bize de kornerden attılar. Yani adamların işi bu!
Böyle bir rakip karşısında maçın hemen başında Kerem'le bir gol bulduk ki, golde Umut Nayır'ın da payı az değildi. Ve sonra.. Kerem aldı sazı eline, bir döktürdü ki anlatılır gibi değil. Sol uzak köşeye bırakıp ikiledi, aşırtma yaptı, üçledi. Sağ köşeyi denedi kaleci son anda kurtardı, sol köşeyi denedi az farklı dışarı gitti. Hiç durmadı, tek kelimeyle muhteşemdi. Benfica nasıl bir oyuncu aldığını dün gece çok daha iyi anlamış ve muhtemelen sevinç naraları atmışlardır. Zaman zaman ters hareketleriyle rakibin ruh sağlığını bozan Arda'nın araya attığı toplar, denediği şutlar, Eren'in bindirmeleri, Hakan'ın ters topları, Abdülkerim'in mücadeleci oyunu derken tüm oyuncularımız işlerini iyi yaptılar, formanın hakkını verdiler. Kerem ile Aslı bildik hikayedir. Dün farklı bir versiyonunu sahnelemiş olduk; Kerem ile İzlanda!
Milliler, Uluslar Ligi B grubunda 2 maçta 4 puan topladı.
HAK EDİLMİŞ ZAFER - Mustafa Çulcu
Uzun bir zamandır böyle bir kadro ile maça başlamamıştık. Her oyuncumuz orjin pozisyonunda oynadı. Galler maçında topu rakibe bırakmış % 32 topa sahip olan takımımız bu maçta ilk yarıda % 70 topa sahip olan taraf oldu. Maç boyunca bu üstünlüğümüz hep devam etti. İzlanda fizik kalitesi yüksek bir takım. Bizi fiziki mücadeleye zorlayarak oyunumuzu bozmak duran top ve uzun taç atışları ile gol bulmak istedi. Karadağ maçında kornerden bu anlayışla iki gol buldular. Bunu bildiğimiz halde bize de benzer golü attılar. Hiç mi önlem alınmaz? Palsson'a antrenmanda bile böyle rahat kafa vurdurulmaz. Milli takımımız kaliteli ve ritimli pas oyunu ile rakibin bu sermayesini işlemez hale getirdi. Gecenin yıldızı Kerem Aktürkoğlu'nun öz güveni ve form durumu çok yüksek. Attığı goller bunu net doğruluyor. İkinci yarıda yapılan değişiklikler doğru zamanda doğru hamleler oldu. Takımızın sahada diri ve enerjik kalmasını sağladı. İsmail müthiş mücadelede etti.
Arda Güler oynadığı futbol ile keyif verdi. Özlediğimiz ve beklediğimiz güzel futbol ile haklı bir galibiyet aldık. Maç boyunca desteğini devam ettiren İzmir seyircisini kutlarım. Arnavut hakem Enea Jorgji 40 yaşında. UEFA'daki performansına baktığımızda vasat bir hakem. Yönettiği en önemli müsabakalardan biri akşamki maç diyebiliriz. Avrupa da bu sezon maç sayıları fazlalaşınca UEFA da hakem arayışı içine girdi. Her hakemden faydalanmak istiyor. 22. dakikada sahaya atılan ikinci topta maç topu henüz taca çıkmamıştı hakem atışı ile oyun tekrar başlamalıydı. Ancak ekrana tam görüntü yansımamış olsa da gördüğümüz kadarıyla İzlanda nın serbest vuruşla başladı bir numaralı yardımcı Denis Rexha hakemi yanılttı. 44. dakikada İzlanda ceza alanı önünde Gretarsson'un Umut'a yaptığı faulde penaltı beklentisi oldu. Ancak pozisyon dışarıda frikik ve Gretarsson'a sarı kart doğru. Maçın VAR hakemi İtalyan Luca Pairetto başarılı bir hakem. Kerem ile 58'de bulduğumuz golde ofsayt kararı ve gol iptali doğru. Yönettiği müsabakalarında çok sarı kart göstermesi ile bilinen hakem Jorgji'nin akşamki maçta sadece üç sarı kart göstermesi olumluydu.