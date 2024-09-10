Ümit Milli Takım gol oldu yağdı! Türkiye San Marino’yu 6-1 yendi

Ümit Milli Takımımız Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde San Marino ile karşılaştı.
Millilerimiz bu maçtan 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.
Ümit Milli Takımımız Avrupa U21 Şampiyonası grup elemelerinde San Marino ile karşılaştı.
Millilerimiz bu maçtan 6-1 gibi farklı bir skorla galip ayrıldı.
Mücadelede ekibimizin gollerini Bartuğ Elmaz (2), Livan Baha Burcu, Cihan Çanak, Burak İnce ve Emir Ortakaya kaydetti.
Bu onuçla Türkiye 10 puanla dördüncü sırada yer bulurken San Marino ise yoluna puansız devam etti.
Ümit Milliler son 2 maçında gelecek ay Letonya ve Norveç ile karşılaşacak.