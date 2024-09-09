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Kerem Aktürkoğlu sihrini yaptı! Önce imza sonra hat-trick

A Milli Takımımız Uluslar B Ligi 4. Grup 2. maçında İzlanda ile karşılaştı. Ay yıldızlılar sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılırken karşılaşmaya Kerem Aktürkoğlu damga vurdu. Başarılı futbolcu attığı 3 golle Avrupa'da ses getirirken Ronaldo'ya da rakip oldu. Benficalılar ise büyük sevinç yaşadı.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 01:22 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 01:29
Kerem Aktürkoğlu sihrini yaptı! Önce imza sonra hat-trick

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Avrupa Şampiyonası'ndan sonra Uluslar Ligi'nde mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, İzlanda ile oynadığı karşılaşmayı 3 -1 kazandı. Karşılaşmaya Kerem Aktürkoğlu attığı 3 golle damga vurmayı başardı. Yıldız futbolcu milyonları sevince boğarken Ronaldo'ya ortak olup Burak Yılmaz'ın ardından hat-trick yapan ilk isim oldu. Ayrıca transfer olduğu Benfica'da da taraftar performansından memnun kaldı.

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BENFICA'YA İMZA ATTI

Galatasaray'da geçirdiği başarılı sezonlar, kaldırdığı kupalar, attığı goller ve yaptığı asistlerle adından söz ettiren Kerem Aktürkoğlu, geçtiğimiz günlerde Portekiz'in son şampiyonu Benfica'ya transfer oldu.

24 yaşındaki futbolcu için Lizbon temsilcisi, Galatasaray'a 12 milyon euro ödedi.

Kerem Benfica'da Orkun Kökçü ile birlikte oynayacak.

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RONALDO'YA YAKLAŞTI

Kerem Aktürkoğlu, milli takımımızın İzlanda ile karşılaştığı mücadelede attığı 3 golle birlikte kendi beklentisinin üzerinde yarattığı farkla Cristiano Ronaldo'nun ardından ikinci sıraya yerleşti.

İzlanda karşısında 0.35 beklenen gol değerinden (xG) üç gol çıkaran Kerem Aktürkoğlu (+2.65), Uluslar Ligi tarihinde Cristiano Ronaldo'nun (+2.66 vs İsviçre) ardından bir maçta en büyük pozitif farkı yakalayan oyuncu oldu.

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2021'DEN BU YANA İLK DEFA

İzlanda karşısındaki performansıyla adından söz ettirmeyi başaran Kerem Aktürkoğlu, Burak Yılmaz'ın 24 Mart 2021 tarihinde Hollanda ile oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçından sonra ilk hat-trick yapan isim oldu.

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BENFICALILAR SEVİNDİ

Kerem Aktürkoğlu'nun İzlanda mücadelesindeki 3 golü yeni transfer olduğu Benfica'da taraftarlar nezdinde de memnuniyetle karşılandı.

Lizbon temsilcisine gönül verenler yıldız futbolcunun performansına atıfta bulunarak önemli bir yeteneği kadrolarına kattığını dile getirdi.

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