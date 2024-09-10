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Ferdi Kadıoğlu ilk maçını bekliyor

Fenerbahçe'nin Türk futbol tarihine geçen bir bonservisle Brighton'a gönderdiği Ferdi Kadıoğlu, Premier Lig'deki ilk maçına hazırlanıyor. Milli yıldız, hafta sonundaki Ipswich Town mücadelesinde kadroda olmak istediğini dile getirdi.

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 00:38 Güncelleme Tarihi 11 Eylül 2024, 00:38
Ferdi Kadıoğlu ilk maçını bekliyor

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Süper Lig'den en yüksek bedelle transfer olan Türk futbolcu unvanını eline geçiren Ferdi Kadıoğlu, Brighton ile sözleşme imzalamıştı.

Milli futbolcu o günden bu yana takımının oynadığı Arsenal karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle görev yapamamıştı.

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Milli maçlar nedeniyle verilen arada kendisini hazırlamaya çalışan başarılı futbolcu, ilk maçını bekliyor.

The Athletic'in haberine göre sakatlığını atlatan 24 yaşındaki futbolcu, mavi beyazlı ekibin Ipswich ile oynayağı maçın kadrosuna girebilecek.

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"UMUT EDİYORUM"

The Athletic'e röportaj veren 24 yaşındaki futbolcu, "Takımla birlikte 2 gündür antrenmana çıkıyorum. Ipswich maçının kadrosunda olmayı umut ediyorum" dedi.

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MAÇ CUMARTESİ

İngiltere Premier League'nin 4. haftasında Brighton ile Ipswich Town, 14 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de karşılaşacak.

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