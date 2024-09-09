Sihirli zafer! Türkiye Uluslar Ligi’nde İzlanda’yı 3-1 yendi

Kerem Aktürkoğlu 7. golünü attı

KEREM'DEN ŞOV!

Milli takımımız bugüne kadar İzlanda ile kozlarını paylaştığı mücadele adeta golle başladı.

Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 2. dakikada topla ceza sahası içinde buluşup topu ağlarla buluşturdu. İkinci yarıda da dakikalar 52'yi gösterirken muhteşem bir vuruşla kaleciyi avladı. 88'de de savunma arkasına sarkıp rakip kaleciyi mağlup etti.

Başarılı oyuncu kariyerindeki 9. milli takım golünü atmış oldu.