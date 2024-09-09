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Sihirli zafer! Türkiye Uluslar Ligi'nde İzlanda'yı 3-1 yendi

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Takımımız ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 yendi. Millilerimiz 2. dakikada Kerem Aktürkoğlu'nun golü ile 1-0 öne geçti. 37'de Victor Palsson skoru dengeledi. İlk yarı 1-1 sona erdi. İkinci devrede yine sahneye Kerem çıktı. Uzaktan attığı şutla kaleci Valdimarsson'u mağlup etti. 88'de de savunmanın arkasına sarkaak fileleri havalandırdı. Bu sonuçla ay yıldızlılar grupta ilk 3 puanını alırken rakibini de 2016'dan sonra ilk kez yendi. İşte Türkiye - İzlanda maçında yaşananlar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 20:33 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 23:47
Sihirli zafer! Türkiye Uluslar Ligi’nde İzlanda’yı 3-1 yendi

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Türkiye'nin Avrupa Şampiyonası sonrasında Uluslar Ligi'nde mücadele etmeye başlayan A Milli Futbol Takımımız, Galler ile 0-0 berabere kaldıktan sonra İzlanda'yı evinde 3-1 yenerek puanını 4'e yükseltti.

Kerem Aktürkoğlu 8. golünü attıKerem Aktürkoğlu 8. golünü attı

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada gelişen Türkiye atağında Umut Nayır'in pasında ceza sahası içerisinde topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-0

10. dakikada Türkiye'nin sol kanattan kullandığı kornerde Arda Güler'in ortasında ön direkte bulunan İrfan Can Kahveci'nin kafa vuruşunda top İzlanda kalecisi Hermansson'da kaldı.

25. dakikada gelişen A Milli Takımımızın atağında sol kanatta Eren Elmalı'nın pasıyla ceza sahasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu'nun dönerek vurduğu şut az yandan auta çıktı.

36. dakikada İzlanda'nın sağ kanattan kullandığı kornerde Gudmunsson'un ortasında kale sahası ön çizgisi üzerinde Palsson'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu. 1-1

43. dakikada gelişen Türkiye atağında sol kanattan topla ceza sahasına giren Kerem Aktürkoğlu'nun şutu savunmadan sekerek az farkla kornere çıktı.

Merih Demiral formasını yeniden giydiMerih Demiral formasını yeniden giydi

MERİH GERİ DÖNDÜ

İzlanda karşılaşmasından 3 puanla ayrılmayı hedefleyen milli takımımızda Galler deplasmanında gördüğü kırmızı kartla cezalı duruma düşen Barış Alper Yılmaz kadroda yer almadı.

Avrupa Şampiyonası'nda attığı gol sonrasında yaptığı bozkurt işareti nedeniyle 2 maçla cezalandırılan Merih Demiral ise bu süreyi tamamladı ve ilk 11'de şans buldu.

Kerem Aktürkoğlu 7. golünü attıKerem Aktürkoğlu 7. golünü attı

KEREM'DEN ŞOV!

Milli takımımız bugüne kadar İzlanda ile kozlarını paylaştığı mücadele adeta golle başladı.

Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, 2. dakikada topla ceza sahası içinde buluşup topu ağlarla buluşturdu. İkinci yarıda da dakikalar 52'yi gösterirken muhteşem bir vuruşla kaleciyi avladı. 88'de de savunma arkasına sarkıp rakip kaleciyi mağlup etti.

Başarılı oyuncu kariyerindeki 9. milli takım golünü atmış oldu.

A Milli Takımımız birçok değişiklikle sahaya çıktıA Milli Takımımız birçok değişiklikle sahaya çıktı

MON TELLA'DAN FARKLI TERCİHLER

A Millilerimizin İzlanda ile oynadığı mücadelede Teknik Direktör Vincenzo Montella, Galler karşısında çıkardığı mücadeleden farklı 6 oyuncuyla oynadı.

İtalyan çalıştırıcı Mert Müldür'ün mevkisinde Eren'i görevlendirirken oyuncusunu sağa çekip Zeki'ye yedeğe aldı. Merih 2 maçlık cezasının sona ermesi sonrası Çağlar'ın yaşadığı sağlık sorunuyla birlikte ilk 11'de şans buldu.

Kaan'ın stoperde görevlendirilmesinin ardından bu kez taktik değiştiren 50 yaşındaki teknik adam Hakan'ı oyun kurucu olarak değerlendirdi. Orkun'un yerine de İrfan Can Kahveci görev yaptı.Kenan'ın mevkisinde Kerem forma giyerken cezalı Barış'ın pozisyonunda Umut gol aradı.

Futbolseverler A Milli Takım'ı İzlanda karşısında yalnız bırakmadıFutbolseverler A Milli Takım'ı İzlanda karşısında yalnız bırakmadı

İZMİR'DE BÜYÜK DESTEK

Türkiye'deki en son maçını 15 Ekim 2023'te Konya'da EURO 2024 elemesinde Letonya'ya karşı oynayan A Mili Futbol Takımı'nı futbolseverler İzmir'de yalnız bırakmadı.

İzmir'in düşman işgalinin kurtuluşunun 102. yıl dönümünde İzmirli sporseverler, ellerinde Türk bayraklarıyla tribünleri doldurarak marşlar eşitliğinde milli takıma destek verdi.

Müsabakadan önce tribünde dev Türk bayrağı açıldı.

ULUSLAR B LİGİ 4. GRUP'TA PUAN DURUMU

1) Türkiye: 4 puan 2 averaj
2) Galler: 4 puan 1 averaj
3) İzlanda: 3 puan 0 averaj
4) Karadağ: 0 puan -3 averaj

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