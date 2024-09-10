Raphael Onyedika'nın kariyerinde 2 kupası bulunuyor

9.5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Brüksel temsilcisinin 9.5 milyon euroya Midtjylland'dan transfer ettiği Onyedika, mavi siyahlı ekiple 95 karşılaşmaya çıkıp 4 gol attı ve 2 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. İstikrarlı yapısı ve sakatlıktan uzak geçen kariyeri ile de sorunsuz bir futbolcu imajı çiziyor.

1 Belçika ligi ve 1 Danimarka Kupası kazandı.