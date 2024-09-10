Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın ayrılmasıyla sol kanata takviye yapmak isteyen Galatasaray, AS Roma'nın Polonyalı yıldızı Nicola Zaleweski ile anlaşma sağladı.
Cimbom genç futbolcuya kısa sürede imza attırmak isterken diğer yandan orta alandaki eksikliğini de gidermek üzere listesine Raphael Onyedika'yı ekledi.
Raphael Onyedika 9 kez milli takım forması giydi
OYUNCUYLA ANLAŞILDI
Osimhen, Batshuayi, Gabriel Sara, Ismael Jakobs ve Elias Jelert transferlerinin ardından Nicola Zalewski'de de sona gelen Cimbom'un bir sonraki hamlesi Belçika'dan olacak.
Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi üzerine bu bögede güçlenmeyi hedefleyen Aslan'ın gündeminde 23 yaşındaki genç futbolcu yer alıyor.
Fransız basınına göre sarı kırmızılı ekip Onyedika ile anlaşma sağladı.
Raphael Onyedika defansif orta sahanın yanı sıra merkez orta saha ve stoper de oynayabiliyor
KULÜBÜ TAŞ KOYDU!
Galatasaray her ne kadar yıldız futbolcuyla anlaşsa da Belçika temsilcisi sorun çıkararak transfere izin vermedi.
Fransız medyasının haberine göre Nijeryalı orta saha iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Bir yandan da kulübünden onay çıkması adına görüşmeler yapıyor.