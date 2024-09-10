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Galatasaray'dan ters köşe! Cimbom'un yeni yıldızını duyurdular

Süper Lig'de yaz transfer dönemi sona ermeden 2 futbolcu daha almayı hedefleyen Galatasaray, Nicola Zalewski sonrasındaki hamlesini belirledi. Cimbom, Belçika'da gelecek vaat eden yıldız futbolcunun peşine düştü. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 23:19 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 23:19
Galatasaray’dan ters köşe! Cimbom’un yeni yıldızını duyurdular

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Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın ayrılmasıyla sol kanata takviye yapmak isteyen Galatasaray, AS Roma'nın Polonyalı yıldızı Nicola Zaleweski ile anlaşma sağladı.

Cimbom genç futbolcuya kısa sürede imza attırmak isterken diğer yandan orta alandaki eksikliğini de gidermek üzere listesine Raphael Onyedika'yı ekledi.

Raphael Onyedika 9 kez milli takım forması giydiRaphael Onyedika 9 kez milli takım forması giydi

OYUNCUYLA ANLAŞILDI

Osimhen, Batshuayi, Gabriel Sara, Ismael Jakobs ve Elias Jelert transferlerinin ardından Nicola Zalewski'de de sona gelen Cimbom'un bir sonraki hamlesi Belçika'dan olacak.

Teknik Direktör Okan Buruk'un talebi üzerine bu bögede güçlenmeyi hedefleyen Aslan'ın gündeminde 23 yaşındaki genç futbolcu yer alıyor.

Fransız basınına göre sarı kırmızılı ekip Onyedika ile anlaşma sağladı.

Raphael Onyedika defansif orta sahanın yanı sıra merkez orta saha ve stoper de oynayabiliyorRaphael Onyedika defansif orta sahanın yanı sıra merkez orta saha ve stoper de oynayabiliyor

KULÜBÜ TAŞ KOYDU!

Galatasaray her ne kadar yıldız futbolcuyla anlaşsa da Belçika temsilcisi sorun çıkararak transfere izin vermedi.

Fransız medyasının haberine göre Nijeryalı orta saha iki kulübün anlaşmasını bekliyor. Bir yandan da kulübünden onay çıkması adına görüşmeler yapıyor.

Raphael Onyedika'nın kariyerinde 2 kupası bulunuyorRaphael Onyedika'nın kariyerinde 2 kupası bulunuyor

9.5 MİLYON EUROYA TRANSFER EDİLDİ

Brüksel temsilcisinin 9.5 milyon euroya Midtjylland'dan transfer ettiği Onyedika, mavi siyahlı ekiple 95 karşılaşmaya çıkıp 4 gol attı ve 2 de asist yaptı.

Güncel piyasa değeri ise 10 milyon euro. İstikrarlı yapısı ve sakatlıktan uzak geçen kariyeri ile de sorunsuz bir futbolcu imajı çiziyor.

1 Belçika ligi ve 1 Danimarka Kupası kazandı.

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