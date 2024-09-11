Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.
Galatasaray - Rizespor karşılaşmasında Arda Kardeşler, Kasımpaşa - Fenerbahçe müsabakasında Halil Umut Meler düdük çalacak.
Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.
Galatasaray - Rizespor karşılaşmasında Arda Kardeşler, Kasımpaşa - Fenerbahçe müsabakasında Halil Umut Meler düdük çalacak.
14 Eylül Cumartesi:
17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu
17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır
20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük
20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler
15 Eylül Pazar:
17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi
17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halil Umut Meler
20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Ozan Ergün
20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan
16 Eylül Pazartesi:
20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol