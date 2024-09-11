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5. hafta hakemleri açıklandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi

Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı. Sonucu en çok merak edilen karşılaşma olarak dikkat çeken Trabzonspor - Beşiktaş derbisinde Ali Şansalan düdük çalacak. İşte tüm karşılaşmalar ve görev yapacak isimler...

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Giriş Tarihi 11 Eylül 2024, 13:57 Güncelleme Tarihi 12 Eylül 2024, 07:54
5. hafta hakemleri açıklandı! Trabzonspor - Beşiktaş maçının hakemi

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Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında oynanacak Trabzonspor - Beşiktaş maçını Ali Şansalan yönetecek.

Galatasaray - Rizespor karşılaşmasında Arda Kardeşler, Kasımpaşa - Fenerbahçe müsabakasında Halil Umut Meler düdük çalacak.

Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın programı da belli oldu. Trendyol Süper Lig'de 5. haftanın programı da belli oldu.

14 Eylül Cumartesi:

17.00 Net Global Sivasspor-Gaziantep FK: Muhammet Ali Metoğlu

17.00 Samsunspor-TÜMOSAN Konyaspor: Oğuzhan Çakır

20.00 Sipay Bodrum FK-RAMS Başakşehir: Zorbay Küçük

20.00 Galatasaray-Çaykur Rizespor: Arda Kardeşler

15 Eylül Pazar:

17.00 Bellona Kayserispor-ikas Eyüpspor: Ömer Tolga Güldibi

17.00 Kasımpaşa-Fenerbahçe: Halil Umut Meler

20.00 Corendon Alanyaspor-Atakaş Hatayspor: Ozan Ergün

20.00 Trabzonspor-Beşiktaş: Ali Şansalan

16 Eylül Pazartesi:

20.00 Antalyaspor-Adana Demirspor: Yasin Kol

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