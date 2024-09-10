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Sezona Süper Kupa zaferi ile başlayan ve Avrupa'da da yeni lig sistemine geçilen gruplada mücadele etme hakkı elde eden Beşiktaş, Süper Lig'de de 3 maçını kazanarak 9 puan toplamasını bildi. Kara Kartal, tescil döneminin bitimine kısa bir süre kala transferde de temaslarını hızlandırdı. Gündemdeki isimlerden biri de Ricardo Pereira.

Ricardo Pereira Yeşil Burun Adaları vatandaşlığına da sahip SVENSSON AYRILABİLİR Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a imza atan ancak siyah beyazlı taraftarların gözüne girmekte zorlandığı Jonas Svensson'un yanına bir takviye yapmak isteyen teknik heyet, Pereira'yı gözüne kestirdi. Chamberlain ve Amartey'in ayrılması halinde transferde imzaların atılabileceği öğrenildi.