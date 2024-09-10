Sezona Süper Kupa zaferi ile başlayan ve Avrupa'da da yeni lig sistemine geçilen gruplada mücadele etme hakkı elde eden Beşiktaş, Süper Lig'de de 3 maçını kazanarak 9 puan toplamasını bildi.
Kara Kartal, tescil döneminin bitimine kısa bir süre kala transferde de temaslarını hızlandırdı. Gündemdeki isimlerden biri de Ricardo Pereira.
Ricardo Pereira Yeşil Burun Adaları vatandaşlığına da sahip
SVENSSON AYRILABİLİR
Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a imza atan ancak siyah beyazlı taraftarların gözüne girmekte zorlandığı Jonas Svensson'un yanına bir takviye yapmak isteyen teknik heyet, Pereira'yı gözüne kestirdi.
Chamberlain ve Amartey'in ayrılması halinde transferde imzaların atılabileceği öğrenildi.
Ricardo Pereira 2018'de 22 milyon euro karşılığında Leicester City'e transfer oldu
ARANAN İSİM İNGİLTERE'DE
Beşiktaş sağ bek mevkisi için aradığı oyuncuyu da İngiltere'de buldu. 30 yaşındaki Ricardo Pereira için ilk temas kurularak durumu soruldu.
Bu sezon sadece 1 karşılaşmada oynayabilen deneyimli sağ bek 90 dakika sahada kaldı ancak kupa karşılaşmasında oynayabildi.
Takımının ligdeki Tottenham, Fulham ve Aston Villa karşılaşmalarında ise yedek kulübesindeydi.