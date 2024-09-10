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Beşiktaş'tan İngiltere çıkarması! Transferde beklenmedik hamle

Yeni sezonda şampiyonluk hedefiyle mücadele eden ve ilk 3 maçını kazanan Beşiktaş, transfer döneminin son günlerinde atağa kalktı. Siyah beyazlılar, kadrosunu güçlendirebilmek adına yine İngiltere'yi tercih etti. Yıldız oyuncuyla yapılacak takviye ile takıma büyük katkı sağlanması hedefleniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 16:43 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 16:59
Beşiktaş’tan İngiltere çıkarması! Transferde beklenmedik hamle

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Sezona Süper Kupa zaferi ile başlayan ve Avrupa'da da yeni lig sistemine geçilen gruplada mücadele etme hakkı elde eden Beşiktaş, Süper Lig'de de 3 maçını kazanarak 9 puan toplamasını bildi.

Kara Kartal, tescil döneminin bitimine kısa bir süre kala transferde de temaslarını hızlandırdı. Gündemdeki isimlerden biri de Ricardo Pereira.

Ricardo Pereira Yeşil Burun Adaları vatandaşlığına da sahipRicardo Pereira Yeşil Burun Adaları vatandaşlığına da sahip

SVENSSON AYRILABİLİR

Adana Demirspor'dan ayrıldıktan sonra Beşiktaş'a imza atan ancak siyah beyazlı taraftarların gözüne girmekte zorlandığı Jonas Svensson'un yanına bir takviye yapmak isteyen teknik heyet, Pereira'yı gözüne kestirdi.

Chamberlain ve Amartey'in ayrılması halinde transferde imzaların atılabileceği öğrenildi.

Ricardo Pereira 2018'de 22 milyon euro karşılığında Leicester City'e transfer olduRicardo Pereira 2018'de 22 milyon euro karşılığında Leicester City'e transfer oldu

ARANAN İSİM İNGİLTERE'DE

Beşiktaş sağ bek mevkisi için aradığı oyuncuyu da İngiltere'de buldu. 30 yaşındaki Ricardo Pereira için ilk temas kurularak durumu soruldu.

Bu sezon sadece 1 karşılaşmada oynayabilen deneyimli sağ bek 90 dakika sahada kaldı ancak kupa karşılaşmasında oynayabildi.

Takımının ligdeki Tottenham, Fulham ve Aston Villa karşılaşmalarında ise yedek kulübesindeydi.

Ricardo Pereira kariyerinde Sporting Lizbon ve Porto takımlarında da oynadıRicardo Pereira kariyerinde Sporting Lizbon ve Porto takımlarında da oynadı

HÜCUMDA ETKİLİ

Kartal'ın listesinde bulundurduğu Ricardo Pereira, geçen sezon 45 karşılaşmada 4 gol atıp 3 de asist yaptı ve 10 da sarı kart gördü. 3662 dakika sahada kaldı.

Kulübüyle kontratı 2026 yazında sona ererken mevcut piyasa değeri 6 milyon euro.

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