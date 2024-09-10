Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılması sonrasında Nicola Zalewski'yi renklerine bağlamak üzere olan Galatasaray'da orta saha çalışmaları devam ediyor.

İtalya'da bulunan sarı kırmızılı ekibin kurmayları, sıradaki hedefini İngiltere olarak belirledi. Listede isim ise Carney Chukwuemeka.

Problemli olarak gördüğü mevkilerden orta sahaya transfer yapmak isteyen teknik heyet ve yönetim, Gabriel Sara'yı kadrosuna katmıştı.

Aslan'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi ve orta akanda istenen ritmi yakalayamaması eleştirileri de beraberinde getirmişti.

Cimbom Carney Chukwuemeka için Londra ekibine teklifini iletti.