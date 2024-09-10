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Galatasaray'da İtalya'dan sonra sıra İngiltere'de! İşte yeni yıldız

Transferin son günlerinde atağa kalkan Galatasaray'da yeni bir bomba daha patlayabilir. Daha önce Gabriel Sara'yı İngiltere'den getiren Cimbom, şu an İtalya'da bulunan ekiple Londra seferi yapacak. Burada orta sahaya takviye için yıldız ismin kulübüyle görüşürülerek sürece nokta konulmak isteniyor. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 17:48 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 18:48
Galatasaray’da İtalya’dan sonra sıra İngiltere’de! İşte yeni yıldız

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Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılması sonrasında Nicola Zalewski'yi renklerine bağlamak üzere olan Galatasaray'da orta saha çalışmaları devam ediyor.

İtalya'da bulunan sarı kırmızılı ekibin kurmayları, sıradaki hedefini İngiltere olarak belirledi. Listede isim ise Carney Chukwuemeka.

Problemli olarak gördüğü mevkilerden orta sahaya transfer yapmak isteyen teknik heyet ve yönetim, Gabriel Sara'yı kadrosuna katmıştı.

Aslan'ın Şampiyonlar Ligi'nden elenmesi ve orta akanda istenen ritmi yakalayamaması eleştirileri de beraberinde getirmişti.

Cimbom Carney Chukwuemeka için Londra ekibine teklifini iletti.

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