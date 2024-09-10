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Galatasaray Nicola Zalewski için Roma ile el sıkıştı

Kanat transferi konusunda tescil döneminin son günlerinde atağa kalkan Galatasaray, İtalyan temsilcisi Roma'da forma giyen Nicola Zalewski ile anlaşıp kulübünü de ikna etti. Polonyalı oyuncu kısa süre içerisinde İstanbul'da olacak.

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 17:47 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 18:37
Galatasaray Nicola Zalewski için Roma ile el sıkıştı

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Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılması sonrasında sol kanat arayışlarına başlayan Galatasaray, Roma'da forma giyen Nicola Zalewski ile ilgileniyordu.

Sarı kırmızılılar bir süredir görüştüğü Polonyalı futbolcuyu ikna etmeyi başardıktan sonra kulübüyle de anlaştı.

Nicola Zalewski Roma alt yapısında yetiştiNicola Zalewski Roma alt yapısında yetişti

ASPOR'da yer alan habere göre Galatasaray'ın yeni trasnferi Nicola Zalewski kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.

Aslan'ın Roma'ya 10 milyon euro ödeyeceği öğrenilirken yıldız futbolcunun maaşının da 2 milyon euro seviyelerinde olacağı dile getirildi.

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