Galatasaray Nicola Zalewski için Roma ile el sıkıştı

Sarı kırmızılılar bir süredir görüştüğü Polonyalı futbolcuyu ikna etmeyi başardıktan sonra kulübüyle de anlaştı.

Kerem Aktürkoğlu ve Wilfried Zaha'nın takımdan ayrılması sonrasında sol kanat arayışlarına başlayan Galatasaray, Roma 'da forma giyen Nicola Zalewski ile ilgileniyordu.

Nicola Zalewski Roma alt yapısında yetişti

ASPOR'da yer alan habere göre Galatasaray'ın yeni trasnferi Nicola Zalewski kısa süre içerisinde İstanbul'a gelecek.

Aslan'ın Roma'ya 10 milyon euro ödeyeceği öğrenilirken yıldız futbolcunun maaşının da 2 milyon euro seviyelerinde olacağı dile getirildi.