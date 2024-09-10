Jose Mourinho’dan Galatasaray’a gönderme ve Osimhen için flaş sözler

Teknik Direktör Jose Mourinho, katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı.
Teknik Direktör Jose Mourinho, katıldığı televizyon programında gündeme dair soruları yanıtladı.
"TÜRKİYE'DE FUTBOL HAFTA BOYU YAŞANIYOR"
HT Spor'a konuk olan Jose Mourinho neden Türkiye'yi seçtiği ile ilgili soruya; "Fenerbahçe beni seçti. Farklı teklifler vardı, farklı takımlarla görüştüm. Beni motive edecek kararı vermek için acele etmiyordum. O dönem 3 başkan adayı vardı. 3 adayın hepsi de benimle görüştü ve beni istedi. Tekrardan Premier League, Serie A ya da Portekiz ligi istemedim. Burası benim için bir yenilikti. Kulüp zor zamanlarını sonlandırmak istiyordu. Gün gün, hafta hafta bunun nedenini anlıyorum. Bu kulübün hayallerinin parçası olmak istiyorum. İlk kez 'Bu forma benim derim' dedim ama bu hissi ilk kez yaşamıyorum. Gittiğim her kulüp, benim kulübüm haline gelir. Ben önemli değilim, kulüp ve taraftarlar önemlidir. Türkiye'de futbol hafta boyunca yaşanıyor. Bence bu bir kültür. İngiltere'de eğer büyük takımlara giderseniz, soyunma odasında sadece gazeteciler vardır, çok fazla umursamazlar. Haftada sadece 90 dakika futbolu yaşarlar. Burası öyle değil." yanıtını verdi.
"DUYDUĞUM HER ŞEYE İNANSAM ÇANTAMI ALIP KAÇARDIM"
Portekizli çalıştırıcı, yerli teknik direktörlerin dominasyonu ve 9. şampiyonluğu hakkında; "Türkiye'de 9. şampiyonluğu kazanacağımı düşünüyorum. İnanmasam zaten burada olmazdım. Eğer burada 2 sene kalıp, hala şampiyon olamamışsam bunu size gelip açıklarım. Çok fazla şey duydum, eğer duyduğum her şeye inansaydım çantamı alıp kaçardım. Dinlediğim her şeye inanmam, ben kendim öğrenmek isterim. Türk teknik direktörler bu ligi iyi biliyor." yorumunda bulundu.
"TRANSFERLERDEN MEMNUNUM"
Dünyaca ünlü antrenör, transfer sürecine ilişkin; "Transferlerden memnunum. Bence doğru işler yaptık. Türk kulüplerinin Avrupa turnuvaları için oynadıkları ön eleme ve play-off maçlarında zorluk yaşamasının, transfer döneminin daha geç kapanmasıyla bağlantısı var. Çoğu ülkede transfer kapandığında alamayacakları oyuncuları alma şansı yakalıyor ama bir yandan da zorluğu var. Lugano ve Lille maçlarında Avrupa Şampiyonası nedeniyle oynamayan oyuncularımız dışında transfer bizim için bitmemişti." dedi.
KOSTIC'İN ROLÜ
Takıma kısa süre önce katılan Kostic'in mevkisi hakkında da konuşan Mourinho; "Kostic belki de kaleci olarak oynayacak. Takımda nereye ihtiyaç varsa orada oynayacak. Oyuncular önemli değil, kulüp önemli. Oyuncular da takımın nerede ihtiyacı varsa orada oynayacak. Kostic geldi çünkü yaratıcı bir sol bekimiz gitti ve orada eksiğiz." ifadelerini kullandı.
1. FORVET KİM OLACAK?
Takımdaki forvet tercihini de değerlendiren Mourinho; "Fenerbahçe'nin sahada hep üst düzey bir forveti olacak. Cenk Tosun bizim için harika bir seçenekti. Ligi de iyi tanıyor. Dzeko'ya bir yedek almak istemedik, En-Nesyri fantastik bir oyuncu. Türkçeyi bilmediğim için sosyal medyada yazılanları anlamıyorum ama insanlar Dzeko'yu ve En-Nesyri konusunda kimi oynatacağımı sürekli söylüyordur. Türkçe bilmiyor olmamın artısı da bu."
MEDINA AÇIKLAMASI
Ocak ayında takıma katılması beklenen Cristian Medina hakkındaki görüşü sorulan deneyimli çalıştırıcı; "Bana Osimhen'i sorarsınız diye düşündüm ama Medina sordunuz. Medina, Boca Juniors'un oyuncusu o yüzden bir şey diyemem. sözlerini sarf etti.
"SICAK VE SOĞUK TOPA İNANMIYORUM"
Jose Mourinho, UEFA Avrupa Ligi'nde oynayacakları karşılaşmalara yönelik ise; "Fenerbahçe'de Avrupa'daki hedefim tur atlamak. Tecrübem adım adım ilerlemek gerektiğini söylüyor. Yeni bir format var. Bana 'Jose Avrupa'da 200 maçın var' diyebilirsiniz ama bu formatta ilk kez maça çıkacağız. Bizim kuramız zor ama daha kolay kuraya sahip bir Türk takımıyla aynı ligde yer alacağız. Kura kuradır. Ellerini attıkları zaman sıcak ve soğuk top olduğuna inanmıyorum. Şimdi bilgisayar çekiyor. Olan oldu." yorumunda bulundu.
"UEFA İLE SORUNUM OLMADI"
Futbol dünyasında zaman zaman gösterdiği tepkiler sonrasında UEFA ile ilgili sorunu olup olmadığı sorulan Jose Mourinho; "UEFA ayrı, hakemler ayrı. UEFA ile hiç problemim olmadı. Hatta başkanla çok iyi bir ilişkim var. Çok saygılı. Tarihlerinin bir parçasıyım, bunu biliyorlar. Geçen sezon VAR ve maçın hakemi finali kazanmamam yönünde karar verdiler." cevabını verdi.
GALATASARAY AÇIKLAMASI
Teknik Direktör Jose Mourinho, Galatasaray ile ilgili yaptığı son açıklama hakkında; "Bence Galatasaray'a karşı farklı bir bakış var. Bu benim doğama aykırı. Çünkü bence 90 dakika boyunca herkes aynıdır. Hoca Guardiola da olsa Ancelotti de olsa ya da genç bir hoca da olsa... Kurallar herkes için aynıdır. Sahada Ronaldo ve Messi bile olsa... Galatasaray'ın yerel maçlarına baktığımızda farklı bir bakış var. Bu da ligin güvenilirliğine aykırı. Sadece kendimle ilgili konuşmuyorum. Fenerbahçe'de çalışıyorum ama aynı zamanda Türkiye Ligi için çalışıyorum. Sorumluluklarım var. Daha iyi bir ürün satmak istiyorsanız, daha iyi işler yapmalısınız. Ben gerçeği söylemeyi ve açık olmayı severim. Ben kendim olmayı seviyorum. Akıl oyunları peşinde değilim. Tabii ki yanılabilirim ama ne düşünüyorsam onu söylüyorum." diye konuştu.
"OSIMHEN FANTASTİK BİR OYUNCU"
Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü antrenörü, Galatasaray'ın yeni yıldızı Victor Osimhen için; "Osimhen fantastik bir oyuncu. Eğer ben 70-75 milyon euro ödeme potansiyeli olan bir kulüpte olsam onu alırdım. Tabi ki farklı koşullarda geldi ama koşulların bir önemi yok. Victor ile bir problemim yok, ona karşı iyi bir ilişkim var. Ama kendini çok yere atıyor. Osimhen'e 'Bak sen Afrika'nın en iyi 2 oyuncusundan birisin. Sen ve Salah. Drogba, Eto'o, Weah vardı. Kendini bu kadar çok yere atamazsın' dedim." ifadelerini kullandı.
ÖNCELİK KASIMPAŞA
Ligde Kasımpaşa maçının şu an Galatasaray derbisinden daha önemli olduğunu ve öncelik konumda bulunduğunu dile getiren Jose Mourinho; "Şu anda Galatasaray maçını bir saniye bile düşünmüyorum. Önce Kasımpaşa'yı yenmeliyiz." dedi.
SAKATLARDA SON DURUM
Deneyimli çalıştırıcı, takımdaki sakat oyuncuların son durumu hakkında bilgi vererek; "Djiku'nun son maçta bir sakatlığı vardı, yerine Becao girmişti. İyileşme sürecinde şu an. Osayi de bir sakatlık yaşadı ama uzun sürmeyecek." diye konuştu.
"İYİ İŞ ÇIKARIYORLAR"
Jose Mourinho, Real Madrid'de forma giyen eski Fenerbahçeli Arda Güler ile ilgili yorumunda şunları söyledi; "Arda Güler büyük bir karakter ve üst seviyede bir kaliteye sahip. Real Madrid dünyadaki en iyi genç oyuncuları bulma ve en iyi oyuncuları alma konusunda çok iyi bir iş çıkarıyorlar."