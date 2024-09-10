Jose Mourinho’dan Galatasaray’a gönderme ve Osimhen için flaş sözler

Jose Mourinho Rizespor maçından farklı galibiyetle ayrıldı

"TÜRKİYE'DE FUTBOL HAFTA BOYU YAŞANIYOR"

HT Spor'a konuk olan Jose Mourinho neden Türkiye'yi seçtiği ile ilgili soruya; "Fenerbahçe beni seçti. Farklı teklifler vardı, farklı takımlarla görüştüm. Beni motive edecek kararı vermek için acele etmiyordum. O dönem 3 başkan adayı vardı. 3 adayın hepsi de benimle görüştü ve beni istedi. Tekrardan Premier League, Serie A ya da Portekiz ligi istemedim. Burası benim için bir yenilikti. Kulüp zor zamanlarını sonlandırmak istiyordu. Gün gün, hafta hafta bunun nedenini anlıyorum. Bu kulübün hayallerinin parçası olmak istiyorum. İlk kez 'Bu forma benim derim' dedim ama bu hissi ilk kez yaşamıyorum. Gittiğim her kulüp, benim kulübüm haline gelir. Ben önemli değilim, kulüp ve taraftarlar önemlidir. Türkiye'de futbol hafta boyunca yaşanıyor. Bence bu bir kültür. İngiltere'de eğer büyük takımlara giderseniz, soyunma odasında sadece gazeteciler vardır, çok fazla umursamazlar. Haftada sadece 90 dakika futbolu yaşarlar. Burası öyle değil." yanıtını verdi.

"DUYDUĞUM HER ŞEYE İNANSAM ÇANTAMI ALIP KAÇARDIM"

Portekizli çalıştırıcı, yerli teknik direktörlerin dominasyonu ve 9. şampiyonluğu hakkında; "Türkiye'de 9. şampiyonluğu kazanacağımı düşünüyorum. İnanmasam zaten burada olmazdım. Eğer burada 2 sene kalıp, hala şampiyon olamamışsam bunu size gelip açıklarım. Çok fazla şey duydum, eğer duyduğum her şeye inansaydım çantamı alıp kaçardım. Dinlediğim her şeye inanmam, ben kendim öğrenmek isterim. Türk teknik direktörler bu ligi iyi biliyor." yorumunda bulundu.

"TRANSFERLERDEN MEMNUNUM"

Dünyaca ünlü antrenör, transfer sürecine ilişkin; "Transferlerden memnunum. Bence doğru işler yaptık. Türk kulüplerinin Avrupa turnuvaları için oynadıkları ön eleme ve play-off maçlarında zorluk yaşamasının, transfer döneminin daha geç kapanmasıyla bağlantısı var. Çoğu ülkede transfer kapandığında alamayacakları oyuncuları alma şansı yakalıyor ama bir yandan da zorluğu var. Lugano ve Lille maçlarında Avrupa Şampiyonası nedeniyle oynamayan oyuncularımız dışında transfer bizim için bitmemişti." dedi.

KOSTIC'İN ROLÜ

Takıma kısa süre önce katılan Kostic'in mevkisi hakkında da konuşan Mourinho; "Kostic belki de kaleci olarak oynayacak. Takımda nereye ihtiyaç varsa orada oynayacak. Oyuncular önemli değil, kulüp önemli. Oyuncular da takımın nerede ihtiyacı varsa orada oynayacak. Kostic geldi çünkü yaratıcı bir sol bekimiz gitti ve orada eksiğiz." ifadelerini kullandı.