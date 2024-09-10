Trabzonspor’da Şenol Güneş’ten Onuachu açıklaması!

"Bu zamana kadar herhangi bir gelişme olmadı. İmzayı da boş yere attık, boş mukaveleye. Bilginiz olsun. İmza atmak önemli değil, sizin önünüzde attık. İmza atmasak bile burada söz veriyoruz ki, Trabzonspor 'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İmzalar kağıt üstüne atılır, sözler karşılıklı verilir ama önemli olan ruhuyla ve gönlüyle burayı yaşamaktır." "Trabzonspor buradan doğdu ama artık buraya sığmıyor, dünyanın her tarafına ulaşabiliyor. Büyük bir camia ve kulüp havası var, buna layık olmak istiyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok başarılar, başarısızlıklar gördüm ama burada göreceğim başarıyı sizinle paylaşarak gurur duymak istiyoruz. Yaptığımız işler itibarıyla zaman zaman taht giydik, zaman zaman taş giydik ama gönüllere girmek çok önemli. Siz de benim gönlümde olduğunuzu bilin."

Şenol Güneş, camiaya umut veren mesajlarda bulundu.



"Trabzonspor, Anadolu'nun bağrından çıktı ve kendini kabul ettirdi. Son şampiyonlukla da bunu taçlandırdı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Birbirimize gülerek, başımız dik bir şekilde bakmak istiyoruz. Bunun için de iyi sonuçlara ihtiyacımız var."



"Şu an 14 tane yabancımız var. Transferi zaten başkanımız ve yönetimimiz yapıyor. Forvet tarafımıza Banza'yı aldık. Onuachu kesinlikle çok faydalı oldu ama ekonomik bir tarafı var. Teknik bir tarafı var. Oluşan duruma göre değerlendireceğiz, o veya bir başkası. Eldekilerden daha iyi oyuncu almak istiyoruz, oda bir gerçektir. Onuachu da bunlardan birisidir."



"Gidip gelmemiz önemli değil, Trabzon benim kentim. Bazen buraya geliyordum 'niye buraya geldi' diyorlardı, İstanbul'a gittim 'İstanbul'a niye gitti' diyorlardı. 'Hakkari'ye mi gideyim' dedim, onda da şikayetçi olur diye korktum. Bunlar konuşulacak şeyler, espri olabilir. Kendi şehrim, Türkiye de bizim ülkemiz. Burası doğduğum, büyüdüğüm yer. O yüzden yeri ayrı."