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Trabzonspor'da Şenol Güneş'ten Onuachu açıklaması!

Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş getirildi. Bordo mavili kulüp, takımın başında 5. dönemini geçirecek olan efsane isim için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Güneş, taraftarların merak ettiği soruları da yanıtladı. İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar...

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Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 14:45 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 15:02
Trabzonspor’da Şenol Güneş’ten Onuachu açıklaması!

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Süper Lig ekiplerinden Trabzonspor'da teknik direktör Abdullah Avcı'dan boşalan teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş getirildi.

Bordo mavili kulüp, takımın başında 5. dönemini geçirecek olan efsane isim için imza töreni düzenledi. Törende konuşan Güneş, taraftarların merak ettiği soruları da yanıtladı.

Şenol Güneş, Trabzonspor'daki 5. dönemine resmen başladı.Şenol Güneş, Trabzonspor'daki 5. dönemine resmen başladı.
İşte Şenol Güneş'in açıklamalarından öne çıkanlar:

"Bu zamana kadar herhangi bir gelişme olmadı. İmzayı da boş yere attık, boş mukaveleye. Bilginiz olsun. İmza atmak önemli değil, sizin önünüzde attık. İmza atmasak bile burada söz veriyoruz ki, Trabzonspor'un başarısı için elimizden gelenin en iyisini yapacağız. İmzalar kağıt üstüne atılır, sözler karşılıklı verilir ama önemli olan ruhuyla ve gönlüyle burayı yaşamaktır."

"Trabzonspor buradan doğdu ama artık buraya sığmıyor, dünyanın her tarafına ulaşabiliyor. Büyük bir camia ve kulüp havası var, buna layık olmak istiyoruz. Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Çok başarılar, başarısızlıklar gördüm ama burada göreceğim başarıyı sizinle paylaşarak gurur duymak istiyoruz. Yaptığımız işler itibarıyla zaman zaman taht giydik, zaman zaman taş giydik ama gönüllere girmek çok önemli. Siz de benim gönlümde olduğunuzu bilin."

Şenol Güneş, camiaya umut veren mesajlarda bulundu.Şenol Güneş, camiaya umut veren mesajlarda bulundu.

"Trabzonspor, Anadolu'nun bağrından çıktı ve kendini kabul ettirdi. Son şampiyonlukla da bunu taçlandırdı. Emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Birbirimize gülerek, başımız dik bir şekilde bakmak istiyoruz. Bunun için de iyi sonuçlara ihtiyacımız var."

"Şu an 14 tane yabancımız var. Transferi zaten başkanımız ve yönetimimiz yapıyor. Forvet tarafımıza Banza'yı aldık. Onuachu kesinlikle çok faydalı oldu ama ekonomik bir tarafı var. Teknik bir tarafı var. Oluşan duruma göre değerlendireceğiz, o veya bir başkası. Eldekilerden daha iyi oyuncu almak istiyoruz, oda bir gerçektir. Onuachu da bunlardan birisidir."

"Gidip gelmemiz önemli değil, Trabzon benim kentim. Bazen buraya geliyordum 'niye buraya geldi' diyorlardı, İstanbul'a gittim 'İstanbul'a niye gitti' diyorlardı. 'Hakkari'ye mi gideyim' dedim, onda da şikayetçi olur diye korktum. Bunlar konuşulacak şeyler, espri olabilir. Kendi şehrim, Türkiye de bizim ülkemiz. Burası doğduğum, büyüdüğüm yer. O yüzden yeri ayrı."

Şenol Güneş, ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.Şenol Güneş, ilk maçına Beşiktaş karşısında çıkacak.

"Her maça kazanmak için çıkacağız. Rakibimiz oynadığı oyun ve aldığı sonuçlarla bir hava ve form yakaladı, bunu kırmak istiyoruz. Oyuncularımız sahada, biz kulübede, siz tribünde aynı duygu ve düşünceyi paylaşırsak başaramayacağımız hiçbir iş yok. Takımı seviyorsunuz, sevginiz hiç kirlenmesin, güveniniz kaybolmasın."

"Vefa ile ilgili hiçbir sıkıntım yok. Zaten Vefa'yı tutuyordum küçükken, Trabzonspor yoktu. Benim başlangıcım, Trabzonspor'la eşdeğer. 1966 yılında ben, 14 yaşındaydım. İlk kurulduğu senesi. 1967 yılında genç oyuncu olarak takım kadrosundaydım ama hiç kadroya giremedim. Sonrasında ayrıldım, şikayetim olmadı. Sonrasında geri döndüm, başarılar kazandık. Sonra hoca oldum, tekrar gittim geldim. Ben kimseye hiçbir şey söylemedim ama söylemlerimden mana çıkarmalar var, onu görüyorum. Bunu benim üzerimden değil, başkalarının üzerinden de yapmayın."

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