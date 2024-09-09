Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun parası yok oldu!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılarda Nijeryalı yıldızın imza attığı gün Kerem Aktürkoğlu da sessiz sedasız Benfica'nın yolunu tuttu.
Aslan, 4 sezondur formasını terleten ve kaptanlığa kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden 12 milyon euroyu kasasına koydu.
Kerem Aktürkoğlu ve Leo Dubois, Galatasaray'a veda etti.
PARA GİDENLERE GİTTİ
Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan kasaya giren rakam adeta buhar oldu uçtu. Sarı kırmızılılar, takımda düşünülmeyen isimlerle fesih yoluna giderken toplam ödenen tutar 9 milyon euroyu buldu.
Okan Buruk ile yıldızı barışmayan Sergio Oliveira, Olympiakos'a imza attı.
Dubois için Galatasaray'ın kasasından 1.5 milyon euro çıkarken Sergio Oliveira toplam 5.5 milyon euro alarak sözleşmesini feshetti. Lyon'a kiralanan Zaha için maaş yardımı yapacak olan Aslan, Fildişili yıldıza ise 2 milyon euro ödeyecek.