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Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'nun parası yok oldu!

Galatasaray'dan sessiz sedasız bir şekilde Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu, sarı kırmızılılara 12 milyon euro kazandırdı. Ancak Kerem'den gelen para adeta yok oldu. Sarı kırmızılılar paranın 9 milyon eurosunu kullanamadı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 12:29 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 12:29
Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun parası yok oldu!

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Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katmıştı. Sarı kırmızılılarda Nijeryalı yıldızın imza attığı gün Kerem Aktürkoğlu da sessiz sedasız Benfica'nın yolunu tuttu.

Aslan, 4 sezondur formasını terleten ve kaptanlığa kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden 12 milyon euroyu kasasına koydu.

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PARA GİDENLERE GİTTİ

Galatasaray'da Kerem Aktürkoğlu'dan kasaya giren rakam adeta buhar oldu uçtu. Sarı kırmızılılar, takımda düşünülmeyen isimlerle fesih yoluna giderken toplam ödenen tutar 9 milyon euroyu buldu.

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Dubois için Galatasaray'ın kasasından 1.5 milyon euro çıkarken Sergio Oliveira toplam 5.5 milyon euro alarak sözleşmesini feshetti. Lyon'a kiralanan Zaha için maaş yardımı yapacak olan Aslan, Fildişili yıldıza ise 2 milyon euro ödeyecek.

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