Galatasaray’da Kerem Aktürkoğlu’nun parası yok oldu!

Aslan, 4 sezondur formasını terleten ve kaptanlığa kadar yükselen Kerem Aktürkoğlu'nun transferinden 12 milyon euroyu kasasına koydu.

Galatasaray 'da Kerem Aktürkoğlu 'dan kasaya giren rakam adeta buhar oldu uçtu. Sarı kırmızılılar, takımda düşünülmeyen isimlerle fesih yoluna giderken toplam ödenen tutar 9 milyon euroyu buldu.

Okan Buruk ile yıldızı barışmayan Sergio Oliveira, Olympiakos'a imza attı.

Dubois için Galatasaray'ın kasasından 1.5 milyon euro çıkarken Sergio Oliveira toplam 5.5 milyon euro alarak sözleşmesini feshetti. Lyon'a kiralanan Zaha için maaş yardımı yapacak olan Aslan, Fildişili yıldıza ise 2 milyon euro ödeyecek.