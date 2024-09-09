Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Osimhen hamlesi sonrası 3-5-2 sistemine geçiş yapmak isterken, kanat bek arayışı sürüyor.
Bu doğrultuda Juventus'tan Filip Kostic ile uzun süredir görüşme halinde olan Galatasaray, Sırp yıldızı sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye kaptırdı.
Ben Chilwell'in adı Kostic transferi öncesinde Fenerbahçe ile anılıyordu.
FENERBAHÇE'YE YANIT
Fenerbahçe'nin Kostic transferi sonrası sol kanat bek için planları değişen Aslan, bu defa adı Fenerbahçe ile anılan yıldız isme kancayı taktı. Sarı kırmızılılar, Chelsea'de kadro dışı kalan Ben Chilwell'i gündemine aldı.
Ben Chilwell, Chelsea'de kadro dışı bırakıldı.
MENAJERLER ÖNERDİ
Menajerlerin Chilwell önerisini değerlendirmeye alan Galatasaray, yıldız ismin sakatlık raporlarını da incelemeye aldı. Chelsea'den yıllık 12 milyon euro kazanan Chilwell'in maaşı da Galatasaray'ı düşündüren etmenlerden biri.