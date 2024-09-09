SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Galatasaray'dan Fenerbahçe'ye Kostic yanıtı! Yıldız isme kanca

Sol kanat bek arayışlarına devam eden Galatasaray, uzun süredir ilgilendiği Filip Kostic'i Fenerbahçe'ye kaptırdı. Sarı kırmızılılar transferde yeni hedeflere yönelirken, gündeme adı Fenerbahçe ile anılan yıldız futbolcu geldi. Aslan, menajerlerin önerdiği ismi değerlendirmeye aldı. İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 11:21 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 11:21
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Kostic yanıtı! Yıldız isme kanca

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Osimhen hamlesi sonrası 3-5-2 sistemine geçiş yapmak isterken, kanat bek arayışı sürüyor.

Bu doğrultuda Juventus'tan Filip Kostic ile uzun süredir görüşme halinde olan Galatasaray, Sırp yıldızı sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye kaptırdı.

Ben Chilwell'in adı Kostic transferi öncesinde Fenerbahçe ile anılıyordu.Ben Chilwell'in adı Kostic transferi öncesinde Fenerbahçe ile anılıyordu.
FENERBAHÇE'YE YANIT

Fenerbahçe'nin Kostic transferi sonrası sol kanat bek için planları değişen Aslan, bu defa adı Fenerbahçe ile anılan yıldız isme kancayı taktı. Sarı kırmızılılar, Chelsea'de kadro dışı kalan Ben Chilwell'i gündemine aldı.

Ben Chilwell, Chelsea'de kadro dışı bırakıldı.Ben Chilwell, Chelsea'de kadro dışı bırakıldı.
MENAJERLER ÖNERDİ

Menajerlerin Chilwell önerisini değerlendirmeye alan Galatasaray, yıldız ismin sakatlık raporlarını da incelemeye aldı. Chelsea'den yıllık 12 milyon euro kazanan Chilwell'in maaşı da Galatasaray'ı düşündüren etmenlerden biri.

Chilwell, Rice James ile beraber Chelsea'nin en fazla kazanan futbolcusu konumunda.Chilwell, Rice James ile beraber Chelsea'nin en fazla kazanan futbolcusu konumunda.
SİSTEME UYUYOR

Daha önce birçok kez kanat sol bek olarak görev alan Ben Chilwell, Galatasaray'ın geçmeyi planladığı yeni sisteme de uyuyor.

Leicester City'de yıldızlaşan Chilwell, 2020 yılında 50 milyon euroluk bonservis bedeliyle Chelsea'ye transfer oldu.

Galatasaraya Tottenhamdan bir yıldız daha!Galatasaraya Tottenhamdan bir yıldız daha!
Galatasaray'a Tottenham'dan bir yıldız daha!

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
İşte Narin Güran’ın minik bedeninin defnedileceği mezar! Tabutu görüntülendi... Yürek burkan ’gelinlik’ detayı
Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu! Otopsi işlemlerinde ilk bulgular ortaya çıktı: Bacağında kırık, boğazında iz... | 24 kişi gözaltında
Türk Telekom
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor: İşte masadaki konular
Galatasaray’dan Fenerbahçe’ye Kostic yanıtı! Yıldız isme kanca
SSK ve BAĞ-KURLUNUN MAAŞINA OVP AYARI | Ocak zammı için tahminler 5’e çıktı!
MEMURA 5 FARKLI ZAM ORANI | OVP sonrası hesaplar değişti
Esas dertleri Narin Güran değil! Yine aynı güruh yine İmam Hatipler kapatılsın sakızı: Organize dezenformasyon sistematik provokasyon
Türkiye İzmir’de 3 puan peşinde! Montella’dan sürpriz 11 kararı
Yeni eğitim-öğretim dönemi başlıyor: İlk ders bağımsızlık ruhu ve vatan!
HAVALAR SOĞUYOR : Okulların ilk günü hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul’da yağmur var mı? MGM 5 günlük hava durumu listesi
Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Bizzat takipçisi olacak! Başkan Erdoğan: Narin’i katledenler hesap verecek
Fenerbahçe’de Kostic sonrası yeni sistem! 3 yıldız yedeğe
Sosyal desteklere memur artışı: Ödemeler nasıl değişecek? Kim, ne kadar alacak?
SON DAKİKA