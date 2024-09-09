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Süper Lig ekiplerinden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı kırmızılılar, Osimhen hamlesi sonrası 3-5-2 sistemine geçiş yapmak isterken, kanat bek arayışı sürüyor. Bu doğrultuda Juventus'tan Filip Kostic ile uzun süredir görüşme halinde olan Galatasaray, Sırp yıldızı sürpriz bir şekilde Fenerbahçe'ye kaptırdı.

Ben Chilwell'in adı Kostic transferi öncesinde Fenerbahçe ile anılıyordu.

FENERBAHÇE'YE YANIT Fenerbahçe'nin Kostic transferi sonrası sol kanat bek için planları değişen Aslan, bu defa adı Fenerbahçe ile anılan yıldız isme kancayı taktı. Sarı kırmızılılar, Chelsea'de kadro dışı kalan Ben Chilwell'i gündemine aldı.