Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy Trabzonspor derbisinde kadroda olacak mı?

Bu sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş, Süper Kupa'yı müzesine götürüp lige de 3'te 3 yaparak başlamıştı.
Avrupa Ligi'nin yeni formatıyla oynanacak statüsüne de katılan siyah beyazlılar, 8 karşılaşma oynayarak üst turlara yükselme mücadelesi verecek.
Ancak ilk hedef Trabzonspor maçı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckshorst oyuncularını zorlu randevuya hazırlarken Semih Kılıçsoy da antrenmana katılmadı. Peki, Semih Kılıçsoy Trabzonspor maçında oynayacak mı?
Semih Kılıçsoy bu sezon istediği süreyi alamadı
1 SAAT 15 DAKİKA ÇALIŞTILAR
Beşiktaş, Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.
15 Eylül'de oynanacak karşılaşmadan zaferle dönmek isteyen Kara Kartal'da hazırlıklar sürüyor. Sabah antrenmanına katılmayan Semih Kılıçsoy'un durumu merak konusu oldu.
Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.
Semih Kılıçsoy için gelen teklifler reddedildi
SEMİH KILIÇSOY TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?
A Milli Takım kadrosundan kasık ağrısı nedeniyle çıkarılan Semih Kılıçsoy, takımının sabah yaptığı idmana da katılmadı.
19 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor karşısında oynayıp oynamayacağı hafta içindeki kontrollerin ardından netlik kazanacak.
Genç golcü geçen sezonun ikinci yarısında oynanan karşılaşmada takımı adına 2 gol kaydederek 3 puanı getirmişti.