Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy Trabzonspor derbisinde kadroda olacak mı?

Bu sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş, Süper Kupa'yı müzesine götürüp lige de 3'te 3 yaparak başlamıştı.

Avrupa Ligi'nin yeni formatıyla oynanacak statüsüne de katılan siyah beyazlılar, 8 karşılaşma oynayarak üst turlara yükselme mücadelesi verecek.

Ancak ilk hedef Trabzonspor maçı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckshorst oyuncularını zorlu randevuya hazırlarken Semih Kılıçsoy da antrenmana katılmadı. Peki, Semih Kılıçsoy Trabzonspor maçında oynayacak mı?