PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Beşiktaş'ta Semih Kılıçsoy Trabzonspor derbisinde kadroda olacak mı?

Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Trabzonspor ile karşılaşacak olan Beşiktaş, zorlu randevunun hazırlıklarını sürdürdü. Siyah beyazlıların yaptığı antrenmana Semih Kılıçsoy katılmadı ve derbideki durumu da merak konusu oldu. Peki Semih Kılıçsoy Trabzonspor maçında oynayacak mı? İşte detaylar...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 10 Eylül 2024, 21:06 Güncelleme Tarihi 10 Eylül 2024, 21:06
Beşiktaş’ta Semih Kılıçsoy Trabzonspor derbisinde kadroda olacak mı?

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Bu sezona fırtına gibi başlayan Beşiktaş, Süper Kupa'yı müzesine götürüp lige de 3'te 3 yaparak başlamıştı.

Avrupa Ligi'nin yeni formatıyla oynanacak statüsüne de katılan siyah beyazlılar, 8 karşılaşma oynayarak üst turlara yükselme mücadelesi verecek.

Ancak ilk hedef Trabzonspor maçı. Teknik Direktör Giovanni van Bronckshorst oyuncularını zorlu randevuya hazırlarken Semih Kılıçsoy da antrenmana katılmadı. Peki, Semih Kılıçsoy Trabzonspor maçında oynayacak mı?

Semih Kılıçsoy bu sezon istediği süreyi alamadıSemih Kılıçsoy bu sezon istediği süreyi alamadı

1 SAAT 15 DAKİKA ÇALIŞTILAR

Beşiktaş, Süper Lig'e verilen milli aranın ardından Trabzonspor ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.

15 Eylül'de oynanacak karşılaşmadan zaferle dönmek isteyen Kara Kartal'da hazırlıklar sürüyor. Sabah antrenmanına katılmayan Semih Kılıçsoy'un durumu merak konusu oldu.

Teknik Direktör Giovanni van Bronckhorst'un yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. Pas çalışmasıyla başlayan idman, 5'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, dar alanda oynanan çift kale maçla sona erdi. Basına kapalı yapılan idman, yaklaşık 1 saat 15 dakika sürdü.

Semih Kılıçsoy için gelen teklifler reddedildiSemih Kılıçsoy için gelen teklifler reddedildi

SEMİH KILIÇSOY TRABZONSPOR MAÇINDA OYNAYACAK MI?

A Milli Takım kadrosundan kasık ağrısı nedeniyle çıkarılan Semih Kılıçsoy, takımının sabah yaptığı idmana da katılmadı.

19 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor karşısında oynayıp oynamayacağı hafta içindeki kontrollerin ardından netlik kazanacak.

Genç golcü geçen sezonun ikinci yarısında oynanan karşılaşmada takımı adına 2 gol kaydederek 3 puanı getirmişti.

Beşiktaştan İngiltere çıkarması! Transferde beklenmedik hamleBeşiktaştan İngiltere çıkarması! Transferde beklenmedik hamle
Beşiktaş'tan İngiltere çıkarması! Transferde beklenmedik hamle
Beşiktaştan Galatasaraya dev çalım!Beşiktaştan Galatasaraya dev çalım!
Beşiktaş'tan Galatasaray'a dev çalım!

SON DAKİKA