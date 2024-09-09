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'Yeni Enzo' Fenerbahçe'ye! Orta sahaya 20'lik yıldız

8 numara arayışını sürdüren ve Boca Juniors'tan Cristian Medina için ocak ayına anlaşma sağlayan Fenerbahçe, sürpriz bir ismi daha gündemine aldı. Kanarya'nın, Velez'in 20'lik yıldızına kancayı taktığı öğrenildi. İşte o isim ve detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 16:25 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 16:25
’Yeni Enzo’ Fenerbahçe’ye! Orta sahaya 20’lik yıldız

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Filip Kostic'i renklerine bağlayan sarı lacivertliler, Cristian Medina için Boca Juniors ile ocak ayında transferin gerçekleşmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Takıma bir 8 numara takviyesi yapacak olan Kanarya, Fanatik'in haberine göre Christian Ordonez'i gündemine aldı.

Ordonez'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.Ordonez'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
YENİ ENZO FERNANDEZ

Arjantin'de 'yeni Enzo' olarak adlandırılan Oronez, Velez Sarsfield forması giyiyor. 20 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda sonra eriyor.

Genç futbolcuyu daha önce Porto ve Benfica istedi.Genç futbolcuyu daha önce Porto ve Benfica istedi.
BENFICA VE PORTO İSTEDİ

Christian Ordonez'in adı daha önce Benfica ve Porto ile de anılmıştı.

2 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Ordonez, bu sezon Velez formasıyla 12 maça çıkarken 3 de asist yaptı.

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