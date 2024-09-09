Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Filip Kostic'i renklerine bağlayan sarı lacivertliler, Cristian Medina için Boca Juniors ile ocak ayında transferin gerçekleşmesi konusunda anlaşmaya vardı.

Takıma bir 8 numara takviyesi yapacak olan Kanarya, Fanatik'in haberine göre Christian Ordonez'i gündemine aldı.