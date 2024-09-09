Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Son olarak Filip Kostic'i renklerine bağlayan sarı lacivertliler, Cristian Medina için Boca Juniors ile ocak ayında transferin gerçekleşmesi konusunda anlaşmaya vardı.
Takıma bir 8 numara takviyesi yapacak olan Kanarya, Fanatik'in haberine göre Christian Ordonez'i gündemine aldı.
Ordonez'in sözleşmesi sezon sonunda bitiyor.
YENİ ENZO FERNANDEZ
Arjantin'de 'yeni Enzo' olarak adlandırılan Oronez, Velez Sarsfield forması giyiyor. 20 yaşındaki orta sahanın sözleşmesi sezon sonunda sonra eriyor.
Genç futbolcuyu daha önce Porto ve Benfica istedi.
BENFICA VE PORTO İSTEDİ
Christian Ordonez'in adı daha önce Benfica ve Porto ile de anılmıştı.
2 milyon euroluk güncel piyasa değeri bulunan Ordonez, bu sezon Velez formasıyla 12 maça çıkarken 3 de asist yaptı.