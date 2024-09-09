Kerem Aktürkoğlu: Büyük hedeflerimiz var

A Milli Takımımızın İzlanda karşısındaki galibiyetin mimarı olan Kerem Aktürkoğlu, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.
A Milli Takımımızın İzlanda karşısındaki galibiyetin mimarı olan Kerem Aktürkoğlu, mücadele sonrasında açıklamalarda bulundu.
Yıldız futbolcu; "Milli takımımıza yakışan bir atmosfer vardı. Türkiye her zaman zirveye oynamalı. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Milli Takıma yakışan bir atmosfer vardı. Türkiye her zaman zirveye oynamalı.
B Ligi'nden yükselmek istiyoruz. 2026 ve 2028 için büyük hedeflerimiz var. Umarım onlara ulaşırız. Hat-trick için ilk başta üzüldüm ofsayt nedeniyle ama sonrasında yine nasip oldu. Taraftarımıza hediye ediyoruz. Önemli olan ülkemizin mutlu olması." dedi.
Benfica'ya imza atması sonrasında kendisine gösterilen ilgi ve sevgi konusunda da konuşan başarılı futbolcu; "Beni ne kadar çok sevdiklerini biliyorum. Ben de onları çok seviyorum. Bu konuları konuşurken duygusallaşıyorum.
Dışarıdan gözükmüyor olabilir ama duygusal bir insanım. Onlara söyleyebilecek bir şeyim yok onlar da benimle birlikte gelecek. Onların desteğini her zaman hissedeceğim" ifadelerini kullandı.