Kerem Aktürkoğlu: Büyük hedeflerimiz var

Kerem Aktürkoğlu Benfica'ya transfer oldu

Yıldız futbolcu; "Milli takımımıza yakışan bir atmosfer vardı. Türkiye her zaman zirveye oynamalı. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Milli Takıma yakışan bir atmosfer vardı. Türkiye her zaman zirveye oynamalı.

B Ligi'nden yükselmek istiyoruz. 2026 ve 2028 için büyük hedeflerimiz var. Umarım onlara ulaşırız. Hat-trick için ilk başta üzüldüm ofsayt nedeniyle ama sonrasında yine nasip oldu. Taraftarımıza hediye ediyoruz. Önemli olan ülkemizin mutlu olması." dedi.