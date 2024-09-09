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Fenerbahçe'ye Antony'den kötü haber! Manu fiyatı belirledi

Manchester United'da forma şansı bulmakta zorlanan Antony'nin adı transfer dönemi boyunca Fenerbahçe ile anılıyordu. Ancak İngiliz basınına göre Kırmızı Şeytanlar, ayrılık için istenen rakamı belirledi. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 13:59 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 13:59
Fenerbahçe’ye Antony’den kötü haber! Manu fiyatı belirledi

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin adı bir süredir Manchester United forması giyen Antony ile anılıyordu.

Sarı lacivertlilerin yıldız kanat oyuncusu için resmi girişimi olmasa da transfer listesinde olduğu iddia ediliyordu.

Antony, Manchester United'da süre alamıyor.Antony, Manchester United'da süre alamıyor.
MANU FİYATI BELİRLEDİ

Manchester United'da forma şansı bulamayan Antony için Kırmızı Şeytanlar'ın transfer için belirlediği rakam ortaya çıktı. İngiliz basınına göre Manu, Antony için 47 milyon euroluk değer belirledi.

Manchester United Antony için Ajax'a 95 milyon euro ödemişti.Manchester United Antony için Ajax'a 95 milyon euro ödemişti.
Ajax'tan 95 milyon euroluk bedelle transfer edilen yıldız futbolcu beklentileri karşılayamadı. Antony için transfer döneminde Newcastle United devreye girse de transfer olumlu sonuçlanmamıştı.

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