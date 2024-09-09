Fenerbahçe’ye Antony’den kötü haber! Manu fiyatı belirledi

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin adı bir süredir Manchester United forması giyen Antony ile anılıyordu. Sarı lacivertlilerin yıldız kanat oyuncusu için resmi girişimi olmasa da transfer listesinde olduğu iddia ediliyordu.