Fenerbahçe’ye Antony’den kötü haber! Manu fiyatı belirledi

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı lacivertlilerin adı bir süredir Manchester United forması giyen Antony ile anılıyordu.
Sarı lacivertlilerin yıldız kanat oyuncusu için resmi girişimi olmasa da transfer listesinde olduğu iddia ediliyordu.
Antony, Manchester United'da süre alamıyor.
MANU FİYATI BELİRLEDİ
Manchester United'da forma şansı bulamayan Antony için Kırmızı Şeytanlar'ın transfer için belirlediği rakam ortaya çıktı. İngiliz basınına göre Manu, Antony için 47 milyon euroluk değer belirledi.
Manchester United Antony için Ajax'a 95 milyon euro ödemişti.
Ajax'tan 95 milyon euroluk bedelle transfer edilen yıldız futbolcu beklentileri karşılayamadı. Antony için transfer döneminde Newcastle United devreye girse de transfer olumlu sonuçlanmamıştı.