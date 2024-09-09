Fenerbahçe’de Cengiz Ünder kararı! Kaderi değişti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı için çalışmalar devam ediyor. Diğer yandan kadro planlaması için görüşmelerini sürdüren Kanarya'da son olarak Filip Kostic transferi noktalandı.
Takımdan ayrılacak isimler için de sıcak gelişmelerin yaşandığı sarı lacivertlilerde, Cengiz Ünder için flaş bir karar alındı.
Cengiz Ünder, şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı.
TAKIMDA KALACAK
Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Cengiz Ünder, bu sezon birçok maçta kadroya alınmadı. Ligde yalnızca Rizespor maçının sonlarına doğru forma giyen milli futbolcu, kendisini Avrupa kadrosuna yazdırmayı ise başardı.
Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Antrenmandan gösterdiği performans ve fiziksel testlerde takımın en iyilerinden biri olan Cengiz Ünder için teknik direktör Jose Mourinho da fikrini değiştirdi.