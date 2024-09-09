Fenerbahçe’de Cengiz Ünder kararı! Kaderi değişti

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı için çalışmalar devam ediyor. Diğer yandan kadro planlaması için görüşmelerini sürdüren Kanarya'da son olarak Filip Kostic transferi noktalandı.

Takımdan ayrılacak isimler için de sıcak gelişmelerin yaşandığı sarı lacivertlilerde, Cengiz Ünder için flaş bir karar alındı.