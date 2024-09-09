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Fenerbahçe'de Cengiz Ünder kararı! Kaderi değişti

Takımdan ayrılacak isimler için de sıcak gelişmelerin yaşandığı sarı lacivertlilerde, Cengiz Ünder için flaş bir karar alındı. Milli yıldız, antrenmanlarda gösterdiği başarılı performansın ardından Jose Mourinho'nun gözüne girmeyi başardı...

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 15:41 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 15:41
Fenerbahçe’de Cengiz Ünder kararı! Kaderi değişti

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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Kasımpaşa maçı için çalışmalar devam ediyor. Diğer yandan kadro planlaması için görüşmelerini sürdüren Kanarya'da son olarak Filip Kostic transferi noktalandı.

Takımdan ayrılacak isimler için de sıcak gelişmelerin yaşandığı sarı lacivertlilerde, Cengiz Ünder için flaş bir karar alındı.

Cengiz Ünder, şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı.Cengiz Ünder, şu ana kadar beklentilerin uzağında kaldı.
TAKIMDA KALACAK

Geçtiğimiz sezon hayal kırıklığı yaratan bir performans sergileyen Cengiz Ünder, bu sezon birçok maçta kadroya alınmadı. Ligde yalnızca Rizespor maçının sonlarına doğru forma giyen milli futbolcu, kendisini Avrupa kadrosuna yazdırmayı ise başardı.

Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.Cengiz Ünder, geçtiğimiz sezonun başında Fenerbahçe'ye transfer oldu.
Antrenmandan gösterdiği performans ve fiziksel testlerde takımın en iyilerinden biri olan Cengiz Ünder için teknik direktör Jose Mourinho da fikrini değiştirdi.

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