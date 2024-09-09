Fenerbahçe’de Kostic sonrası yeni sistem! 3 yıldız yedeğe

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe 'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sofyan Amrabat transferi sonrası 8 numara arayışlarını sürdüren Kanarya, sürpriz bir şekilde Filip Kostic transferini noktaladı.

Sol kanatta görev alan Kostic, görev verilmesi halinde sol kanat bek olarak da forma giyiyor. Bu durumda Jose Mourinho'nun zaman zaman Roma'da oynadığı 3-4-1-2 sistemine geçiş yapabileceği düşünülüyor.

Yıldız isim; sol açık, orta saha sol ve sol kanat bölgelerinde forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'nin 3-4-1-2 sistemine geçmesi halinde ise savunma 3'lüsü Djiku, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluşacak. Kanat beklerde ise Osayi Samuel ve Filip Kostic görev alacak.



Orta ikilide Sofyan Amrabat ve Fred'in forma giyeceği sarı lacivertlilerde forvet arkasında ise Szymanski olacak. Kanarya'da gol yollarında ise Dzeko ve En Nesyri birlikte oynayacak.