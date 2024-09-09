SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Haberleri

Fenerbahçe'de Kostic sonrası yeni sistem! 3 yıldız yedeğe

Transfer çalışmaları sürdüren Fenerbahçe büyük bir sürprize imza attı. Sarı lacivertliler, ezeli rakibi Galatasaray'ın uzun süredir ilgilendiği Filip Kostic'i renkerine bağladı. Sırp futbolcunun transferiyle birlikte ise Fenerbahçe'nin zaman zaman formasyon değişikliğine gideceği belirtildi. İşte planlanan yeni sistem ve yedek kalacak o isimler...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 10:30 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 10:30
Fenerbahçe’de Kostic sonrası yeni sistem! 3 yıldız yedeğe

İÇİNDEKİLER

Başlıkların Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor. Sofyan Amrabat transferi sonrası 8 numara arayışlarını sürdüren Kanarya, sürpriz bir şekilde Filip Kostic transferini noktaladı.

Kanarya, Galatasaray'ın da uzun süredir ilgisinin bulunduğu sol kanat oyuncusuyla anlaşma sağladı ve yıldız ismi resmen kadrosuna kattı.

Filip Kostic Fenerbahçe'ye transfer oldu.Filip Kostic Fenerbahçe'ye transfer oldu.

KOSTIC SONRASI YENİ SİSTEM

Fenerbahçe'de Filip Kostic transferi sonrası teknik direktör Jose Mourinho'nun sistem değişikliğine gidebileceği kaydedildi. Sırp futbolcunun Mourinho'nun elini rahatlatacağı belirtilirken, taktiksel anlamda da çeşitlilik sağlayacak.

Sol kanatta görev alan Kostic, görev verilmesi halinde sol kanat bek olarak da forma giyiyor. Bu durumda Jose Mourinho'nun zaman zaman Roma'da oynadığı 3-4-1-2 sistemine geçiş yapabileceği düşünülüyor.

Yıldız isim; sol açık, orta saha sol ve sol kanat bölgelerinde forma giyebiliyor.Yıldız isim; sol açık, orta saha sol ve sol kanat bölgelerinde forma giyebiliyor.

Fenerbahçe'nin 3-4-1-2 sistemine geçmesi halinde ise savunma 3'lüsü Djiku, Çağlar Söyüncü ve Jayden Oosterwolde'den oluşacak. Kanat beklerde ise Osayi Samuel ve Filip Kostic görev alacak.

Orta ikilide Sofyan Amrabat ve Fred'in forma giyeceği sarı lacivertlilerde forvet arkasında ise Szymanski olacak. Kanarya'da gol yollarında ise Dzeko ve En Nesyri birlikte oynayacak.

Fenerbahçe'nin Filip Kostic transferinde Dusan Tadic'in de etkisi oldu.Fenerbahçe'nin Filip Kostic transferinde Dusan Tadic'in de etkisi oldu.

YEDEK KALACAKLAR

Bu sistemde kanat forvet oyuncularına yer olmadığı için Tadic, Saint Maximin ve İrfan Can Kahveci gibi isimler yedek olacak.

Jose Mourinho'nun rakibe göre 4-2-3-1 ve 3-4-1-2 sistemlerini sahaya sürmesi planlanıyor.

Cristian Medina için Boca Juniorstan Fenerbahçe açıklaması!Cristian Medina için Boca Juniorstan Fenerbahçe açıklaması!
Cristian Medina için Boca Juniors'tan Fenerbahçe açıklaması!
Bright Osayi-Samuel Galatasaray derbisinde oynayacak mı?Bright Osayi-Samuel Galatasaray derbisinde oynayacak mı?
Bright Osayi-Samuel Galatasaray derbisinde oynayacak mı?

Günün Manşetleri

TÜM MANŞETLER
Narin Güran’ın cansız bedeni bulundu! Otopsi işlemlerinde ilk bulgular ortaya çıktı: Bacağında kırık, boğazında iz... | 24 kişi gözaltında
Başkan Erdoğan liderliğindeki Kabine toplanıyor: İşte masadaki konular
Türk Telekom
SSK ve BAĞ-KURLUNUN MAAŞINA OVP AYARI | Ocak zammı için tahminler 5’e çıktı!
Türkiye İzmir’de 3 puan peşinde! Montella’dan sürpriz 11 kararı
MEMURA 5 FARKLI ZAM ORANI | OVP sonrası hesaplar değişti
Esas dertleri Narin Güran değil! Yine aynı güruh yine İmam Hatipler kapatılsın sakızı: Organize dezenformasyon sistematik provokasyon
Yeni eğitim-öğretim dönemi başlıyor: İlk ders bağımsızlık ruhu ve vatan!
Fenerbahçe’de Kostic sonrası yeni sistem! 3 yıldız yedeğe
HAVALAR SOĞUYOR : Okulların ilk günü hava nasıl olacak? Ankara, İzmir, İstanbul’da yağmur var mı? MGM 5 günlük hava durumu listesi
Bakan Yerlikaya acı haberi duyurdu! Zırhlı aracın devrilmesi sonucu 4 askerimiz şehit oldu, 1 askerimiz yaralandı
Bizzat takipçisi olacak! Başkan Erdoğan: Narin’i katledenler hesap verecek
Sosyal desteklere memur artışı: Ödemeler nasıl değişecek? Kim, ne kadar alacak?
Galatasaray’a Tottenham’dan bir yıldız daha!
Kim Milyoner Olmak İster’de Kurtlar Vadisi sorusu geceye damga vurdu! Oktay Kaynarca’ya Süleyman Çakır sürprizi: Stüdyoda nostaljik dakikalar
SON DAKİKA