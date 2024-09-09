Türkiye İzlanda maç sonucu 3-1 (ÖZET) Maçtan dakikalar...

52. Dakika:

Kerem'den muhteşem gol! Eren Elmalı'nın pasında topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, uzak mesafeden harika bir şutla İzlanda kalecisi Rafn Valdimarsson'u avladı ve Türkiye'yi 2-1 öne geçirdi. 58. Dakika:

Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 3. gol, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi. 73. Dakika:

Umut Nayir net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Arda Güler'in muhteşem ara pasında, Orkun Kökçü'nün pasıyla buluşan Nayir, yakın mesafeden istediği vuruşu yapamadı.

88. Dakika:

Kerem Aktürkoğlu tutulamıyor! Arda Güler'in ara pasında hareketlenen Kerem, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 3-1 olarak belirledi. Bu sonuçla birlikte Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti ve gruptaki iddiasını sürdürdü. Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ise geceye damga vurdu.

⚽ Türkiye ve İzlanda Arasındaki Maçlar Türkiye ile İzlanda, tarihlerinde 14. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 13 maçta İzlanda 8 galibiyet alırken, Türkiye sadece 2 kez kazanabildi. İki takım arasında oynanan son karşılaşma Kasım 2019'da İstanbul'da 0-0 sona ermişti. Milliler, İzlanda karşısında Türkiye'de oynadığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 2 kez de berabere kaldı. İzlanda ise Türkiye'ye karşı 4 galibiyet aldı. Bu karşılaşmalar, her iki takım için de büyük bir rekabet ve mücadeleye sahne oldu. Özellikle 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya'da oynanan ve son dakikada Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 kazanılan maç, unutulmazlar arasına girdi.

🏆 Milli Takımın 633. Maçı! Bugün İzmir'de oynanacak olan İzlanda maçı, A Milli Futbol Takımımızın tarihindeki 633. karşılaşması olacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, 101 yıllık tarihinde 347'si resmi, 285'i özel toplam 632 maç oynadı ve bu maçların 245'ini kazandı.