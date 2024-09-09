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Türkiye İzlanda maç sonucu 3-1 (ÖZET) Maçtan dakikalar...

UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta mücadele eden A Milli Futbol Takımımız, İzlanda karşısında muhteşem bir galibiyet elde etti. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada Türkiye, Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trickiyle İzlanda'yı 3-1 mağlup ederek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 23:50 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 23:55
Türkiye İzlanda maç sonucu 3-1 ÖZET Maçtan dakikalar...

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A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'taki ikinci maçında İzlanda'yı 3-1 mağlup etti. İzmir Gürsel Aksel Stadı'nda oynanan karşılaşmada Ay Yıldızlılar, yıldız futbolcu Kerem Aktürkoğlu'nun hat-trick yaparak damga vurduğu mücadelede önemli bir galibiyet elde etti. İlk maçında Galler ile berabere kalan milliler, bu galibiyetle gruptaki iddiasını güçlendirdi. Maç boyunca etkili bir oyun sergileyen takımımızda, Arda Güler'in ara pasları ve Kerem Aktürkoğlu'nun bitiriciliği maçın kaderini belirledi.

MAÇTAN DAKİKALAR

2. Dakika:
Türkiye maça golle başladı! Umut Nayir'in pasında topla buluşan Kerem Aktürkoğlu, penaltı noktasına yakın bir mesafeden düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi ve Türkiye'yi 1-0 öne geçirdi.

16. Dakika:
Kerem Aktürkoğlu, Johann Gudmundsson'un müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakan Çalhanoğlu'nun serbest vuruşu barajdan döndü, devamında Mert Müldür'ün şutu savunmaya takıldı.

21. Dakika:
Eren Elmalı'nın sol çizgiden çevirdiği topa koşu yapan Kerem Aktürkoğlu topa dokunamadı, İzlanda savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.

37. Dakika:
İzlanda beraberliği yakaladı. Johann Gudmundsson'un sağ kanattan kullandığı kornere iyi yükselen Victor Palsson'un kafa vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-1.

45+2. Dakika:
Hakan Çalhanoğlu'nun serbest vuruşunda top barajdan döndü.

52. Dakika:
Kerem'den muhteşem gol! Eren Elmalı'nın pasında topu kontrol eden Kerem Aktürkoğlu, uzak mesafeden harika bir şutla İzlanda kalecisi Rafn Valdimarsson'u avladı ve Türkiye'yi 2-1 öne geçirdi.

58. Dakika:
Kerem Aktürkoğlu'nun attığı 3. gol, ofsayt olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

73. Dakika:
Umut Nayir net bir gol pozisyonunu değerlendiremedi. Arda Güler'in muhteşem ara pasında, Orkun Kökçü'nün pasıyla buluşan Nayir, yakın mesafeden istediği vuruşu yapamadı.

88. Dakika:
Kerem Aktürkoğlu tutulamıyor! Arda Güler'in ara pasında hareketlenen Kerem, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda şık bir aşırtma vuruşla topu ağlara gönderdi ve maçın skorunu 3-1 olarak belirledi.

Bu sonuçla birlikte Türkiye, UEFA Uluslar B Ligi'nde ilk galibiyetini elde etti ve gruptaki iddiasını sürdürdü. Kerem Aktürkoğlu'nun performansı ise geceye damga vurdu.

Türkiye ve İzlanda Arasındaki Maçlar

Türkiye ile İzlanda, tarihlerinde 14. kez karşı karşıya gelecek. Daha önce oynanan 13 maçta İzlanda 8 galibiyet alırken, Türkiye sadece 2 kez kazanabildi. İki takım arasında oynanan son karşılaşma Kasım 2019'da İstanbul'da 0-0 sona ermişti.

Milliler, İzlanda karşısında Türkiye'de oynadığı 6 maçın 2'sini kazanırken, 2 kez de berabere kaldı. İzlanda ise Türkiye'ye karşı 4 galibiyet aldı. Bu karşılaşmalar, her iki takım için de büyük bir rekabet ve mücadeleye sahne oldu. Özellikle 2016 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde Konya'da oynanan ve son dakikada Selçuk İnan'ın golüyle 1-0 kazanılan maç, unutulmazlar arasına girdi.

🏆 Milli Takımın 633. Maçı!

Bugün İzmir'de oynanacak olan İzlanda maçı, A Milli Futbol Takımımızın tarihindeki 633. karşılaşması olacak. Ay-yıldızlı ekibimiz, 101 yıllık tarihinde 347'si resmi, 285'i özel toplam 632 maç oynadı ve bu maçların 245'ini kazandı.

⚠️ Not: Karşılaşmanın hakemi Arnavutluk Futbol Federasyonu'ndan Enea Jorgji olacak. Yardımcıları ise Denis Rexha ve Ridiger Çokaj. Dördüncü hakem olarak ise Eldorjan Hamiti görev yapacak.

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