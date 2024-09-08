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Galatasaray'dan sol kanat için flaş hamle! Roma'nın yıldızına kanca

Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, kadrosunu güçlendirmek için çalışmalarına devam ediyor. Cimbom, birçok isimle görüşmesinin ardından bu kez aradığı ismi İtalya'da buldu. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 08 Eylül 2024, 21:55 Güncelleme Tarihi 08 Eylül 2024, 21:55
Galatasaray’dan sol kanat için flaş hamle! Roma’nın yıldızına kanca

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Beşinci yıldızı göğsüne takabilme hayali ile yeni sezona merhaba diyen Galatasaray'da Avrupa listesinin temsil edilmesine rağmen kadroya takviye yapabilmek içim hız kesilmiyor. Sarı kırmızılı ekip Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından yine İtalya'dan bir yıldızı getirmek istiyor. Cimbom, Roma'da forma giyen Nicola Zalewski'yi listesine aldı.

Nicola Zalewski milli takımımıza da gol atmıştıNicola Zalewski milli takımımıza da gol atmıştı

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna Avrupa'da devam eden Galatasaray bir yandan tüm kulvarlarda mücadeleye hazırlanmak diğer yandan da kadrosuna takviyeler yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni oyuncuların getirilmesi adına uğraş veriliyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan yönetim, bu kez de sol kanat transferi için İtalya'ya üs kurdu. Aspor'un haberine göre gündemde Roma'nın yıldızı var.

Nicola Zalewski kariyerinde Roma haricinde bir takımda oynamadıNicola Zalewski kariyerinde Roma haricinde bir takımda oynamadı

23 Ocak 2002 tarihinde İtalya'nın Tivoli kentinde doğan ve 22 yaşında olan Nicola Zalewski, futbola Roma alt yapısında başladı. Başkent temsilcisinde profesyonelliğe kadar yükseldi. 2021'den bu yana A takım forması giyiyor. Kariyerinde Jose Mourinho ile birlikte Konferans Ligi şampiyonluğu yaşadı.

Nicola Zalewski Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'nun öğrencisiydiNicola Zalewski Fenerbahçe'yi çalıştıran Jose Mourinho'nun öğrencisiydi

Güncel piyasa değeri 12 milyon euro olan kanat oyuncusu bu sezon 3 maçta 142 dakika süre aldı. Polonyalı futbolcu geleceğin yıldızları arasında gösterilmekle birlikte ülkesinin milli takımımızı yendiği maçta da galibiyet golünü atan isim olmuştu. Asist de Fenerbahçeli Sebastian Szymanski'den gelmişti.

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