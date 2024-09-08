Beşinci yıldızı göğsüne takabilme hayali ile yeni sezona merhaba diyen Galatasaray 'da Avrupa listesinin temsil edilmesine rağmen kadroya takviye yapabilmek içim hız kesilmiyor. Sarı kırmızılı ekip Wilfried Zaha ve Kerem Aktürkoğlu'nun takımdan ayrılmasının ardından yine İtalya'dan bir yıldızı getirmek istiyor. Cimbom, Roma'da forma giyen Nicola Zalewski 'yi listesine aldı.

Nicola Zalewski milli takımımıza da gol atmıştı

Şampiyonlar Ligi'nden elendikten sonra yoluna Avrupa'da devam eden Galatasaray bir yandan tüm kulvarlarda mücadeleye hazırlanmak diğer yandan da kadrosuna takviyeler yapmak adına çalışmalarını sürdürüyor. Teknik heyetin raporu doğrultusunda yeni oyuncuların getirilmesi adına uğraş veriliyor. Son olarak Victor Osimhen'i kadrosuna katan yönetim, bu kez de sol kanat transferi için İtalya'ya üs kurdu. Aspor'un haberine göre gündemde Roma'nın yıldızı var.