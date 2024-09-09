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Galatasaray'dan Sergio Ramos bombası! İlk teklif yapıldı

Bu sezon kadrosuna yaptığı takviyelerle beklentileri aslıdna çok karşılayamayan ancak Osimhen hamlesi ile dengeleri değiştiren Galatasaray, yeni transferler için görüşmelerine hız verdi. Sarı kırmızılılar daha önce de görüşmelerde bulunduğu ancak o dönem ikna etmeyi başaramadığı Sergio Ramos'a teklifini iletti.

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Giriş Tarihi 09 Eylül 2024, 19:01 Güncelleme Tarihi 09 Eylül 2024, 19:03
Galatasaray’dan Sergio Ramos bombası! İlk teklif yapıldı

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Şampiyonluk yarışını en önde tamamlayarak beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor.

Bugüne kadar Michy Batshuayi, Gabriel Sara ve Elias Jelert'i bonservisleri ile alan, Hakim Ziyech'in opsiyonunu kullanan ve Ismail Jakobs ile Victor Osimhen'i kiralayan Cimbom'da sıra stopere geldi. Gündemin ilk sırasında Sergio Ramos var.

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Sezonun geri kalanında takımın en önemli isimleri arasında gösterilen ve minimum 60 milyon euro gelir beklenen Victor Nelsson ile Davinson Sanchez'in yanı sıra Abdülkerim Durmaz'ın düşük performansı sonrası teknik heyet ve yönetim yeni arayışlara başladı.

Takımı çekip çevirecek, defans hattında güven sağlayan ve kariyeri ile de önemli bir figür olarak görülen dünya yıldızı için çalışmalar gerçekleştirildi.

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Daha önce de görüşülen yıldız futbolcu o dönem tercihini eski takımı Sevilla'dan yana kullanmış ve evine geri dönmüştü.

38 yaşındaki futbolcu, Endülüs ekibiyle 37 karşılaşmada 3301 dakika sahada kaldı ve 7 gol atıp 1 de asist yaptı.

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Şu anda boşta olan Sergio Ramos için Galatasaray'ın devreye girdiği öğrenildi. El Nacional'in haberine göre Aslan, İspanyol stoper için menajeriyle masaya oturarak teklifini iletti.

Adı daha önce Arap takımları ile anılan ancak birçok arkadaşının burada futbol hayatını sürdürmesine rağmen kariyerini bu ülkede sürdürme kararı almayan deneyimli stoper Avrupa'da kalmaya sıcak bakıyor.

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Sergio Ramos'un kariyerinde 1 Dünya Kupası, 2 Avrupa Şampiyonası, 4 Şampiyonlar Ligi, 4 FIFA Kulüpler Dünya Kupası, 5 İspanya La Liga, 2 Fransa Ligue 1, 3 UEFA Süper Kupası, 2 İspanya Kupası, 4 İspanya Kupası, 1 Fransa Süper Kupası ve U19 Avrupa Şampiyonası zaferi bulunuyor.

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