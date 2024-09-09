Galatasaray’dan Sergio Ramos bombası! İlk teklif yapıldı

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Şampiyonluk yarışını en önde tamamlayarak beşinci yıldızı göğsüne takmak isteyen Galatasaray'da transfer çalışmaları sürüyor. Bugüne kadar Michy Batshuayi, Gabriel Sara ve Elias Jelert'i bonservisleri ile alan, Hakim Ziyech'in opsiyonunu kullanan ve Ismail Jakobs ile Victor Osimhen'i kiralayan Cimbom'da sıra stopere geldi. Gündemin ilk sırasında Sergio Ramos var.

Sergio Ramos ülkesi dışında sadece PSG forması giydi Sezonun geri kalanında takımın en önemli isimleri arasında gösterilen ve minimum 60 milyon euro gelir beklenen Victor Nelsson ile Davinson Sanchez'in yanı sıra Abdülkerim Durmaz'ın düşük performansı sonrası teknik heyet ve yönetim yeni arayışlara başladı. Takımı çekip çevirecek, defans hattında güven sağlayan ve kariyeri ile de önemli bir figür olarak görülen dünya yıldızı için çalışmalar gerçekleştirildi.