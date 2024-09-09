Kadrosunu dünya yıldızları ile donatmayı sürdüren Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'ın ardından bu kez de Filip Kostic İstanbul'a ayak bastı.
Sırp futbolcuyla birlikte hücum gücünü katlamayı başaran Kanarya'da yeni hamlelerin yapılabilmesi ve maaş tasarrufu sağlayabilmek adına ayılıklar da kaçınılmaz görünüyor. Takımda yer alması pek mümkün görünmeyen Serdar Aziz bir süredir takım arayışındaydı.
Serdar Aziz son dönemde sakatlığı nedeniyle forma şansı bulamadı. Ardından da yedek kaldı
Deneyimli stoper bugüne kadar hiçbir takımla anlaşamadı. Sezon başladığı için de şu ana kadar herhangi bir maçta da forma giyemedi.
Form tutabilmek ve oynayabilmek için tescil döneminin bitimine kısa süre kala bir kulüple anlaşarak geleceğini şekillendirmek istiyor. En istekli kulüp ise Eyüpspor.
Serdar Aziz'in Eyüpspor'a imza atması bekleniyor
Arda Turan yönetiminde ilk kez yükseldiği Süper Lig'de topladığı puanlarla adından söz ettiren İstanbul temsilcisi, Serdar Aziz'in kadroya katılması adına büyük uğraş veriyor.
Kanarya da anlaşma sağlanması adına gereken kolaylığı gösterecek.