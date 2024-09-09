Kadrosunu dünya yıldızları ile donatmayı sürdüren Fenerbahçe'de Allan Saint Maximin, Youssef En-Nesyri ve Sofyan Amrabat'ın ardından bu kez de Filip Kostic İstanbul'a ayak bastı.

Sırp futbolcuyla birlikte hücum gücünü katlamayı başaran Kanarya'da yeni hamlelerin yapılabilmesi ve maaş tasarrufu sağlayabilmek adına ayılıklar da kaçınılmaz görünüyor. Takımda yer alması pek mümkün görünmeyen Serdar Aziz bir süredir takım arayışındaydı.